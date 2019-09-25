人民网>>国际

王毅在美国四团体晚餐会上发表演讲

2019年09月25日13:37  来源：人民网-国际频道
 
国务委员兼外长王毅在晚餐会演讲。李凉摄
国务委员兼外长王毅在晚餐会演讲。李凉摄

人民网联合国9月24日电 （记者章念、 李晓宏、杨俊、李凉）当地时间9月24日，国务委员兼外长王毅在美国纽约出席美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会、美国全国商会和美国对外关系委员会联合举办的晚餐会，并发表题为《登高望远，不惑前行》的主旨演讲。

王毅表示，今年是中美建交40周年。40年来，中美关系历经各种风雨，取得的巨大发展超出所有人的想象。当前，中美关系又再次来到十字路口。下一个40年中美关系向何处去？作出这样重大的判断和选择时，应当端起历史的望远镜，从中美关系四十年风雨历程中寻找启示和指引。

首先，互利合作是唯一选择，中美双方谁也没占谁便宜。40年来，两国从彼此合作中都获得了巨大收益。通过优势互补、互利合作，美国经济实现了快速增长，美国家庭大幅降低了生活成本，美国企业更获取了丰厚利润。中美贸易摩擦一年多来，双方都遭受了不应有的损失。加征关税提高了美国企业生产成本、抬升了美国国内物价、消耗了美国经济的增长潜力，美国企业、农民、消费者都已切身感受到越来越明显的压力。事实说明，中美合作才能造福两国、惠及世界，摩擦只会两败俱伤、全球受害。

第二，开放融合是正确方向，中美双方谁也离不开谁。中美两国已经互相成为最重要的贸易伙伴和投资对象国，产业链、供应链和价值链深度联接的利益共同体。对于两个经济规模如此庞大、相互依存如此深厚的国家，要彼此“脱钩”和“关门”，是天方夜谭，既不理智，也不现实。中国经济已不是小池塘，而是一片宽广的大海，拥有全球规模最大、增长最快的中等收入群体，是全球最主要且最具潜力的市场。如果与中国“脱钩”，那就意味着与机遇脱钩，与未来脱钩。中国正在不断扩大对包括美国在内所有国家的开放，同时也希望美国对中国敞开大门，减少各种不合理的限制。

第三，冲突对抗没有出路，中美双方谁也改变不了谁。中美两国历史文化、社会制度、发展道路、现实国情不同，存在分歧和摩擦在所难免，关键是如何正确认识、稳妥处理。国与国之间的差异和不同不应成为阻挡双方交流的鸿沟，而应成为相互借鉴、彼此促进的动力。美方试图按照自己的意愿改造别人的想法从一开始就是错误的，更是不可能实现的。历史的教训值得记取，美方应该避免再次选错对手进行一场错误的对抗。

经过70年历史检验，中国特色社会主义道路已经被证明是完全正确的，也因此得到中国人民的拥护和支持。对于中国这样一个体量庞大、国情复杂的国家，世界上有哪种制度能让中国始终保持团结稳定，并且成为维护世界和平与安全的重要支柱？有哪条道路能让14亿中国人集体摆脱贫困、迈向全面小康，在创造自身发展奇迹的同时，也为人类的进步作出如此重大的贡献？作为一个拥有5000年悠久文明的国家，中国将不畏浮云遮望眼，始终保持战略定力和文化自信，不被别人影响，更不受别人摆布。将沿着自己选择的道路和确定的方向坚定不移地走下去，永远把国家和民族的前途命运掌握在自己手中，一往无前地推进中华民族的伟大复兴。

中国从来无意改变美国，美方也不应总是寻求改变中国。两国有各自的发展目标，但并不是非此即彼的关系，更没有必要相互排斥，完全可以相互借力、相互成就。关键是要以包容的心态尊重对方的发展权利，欣赏对方的发展成就。我们需要找到，也必须找到一条两个社会制度、文化背景不同的大国在这个星球上长期和平相处、合作共赢之道。

第四，共担责任是历史潮流，中美双方谁也不必取代谁。美国有人担心中国要取代美国在世界上的地位，这既是对中国的战略误判，也是对自身缺乏自信。中国仍是世界上最大的发展中国家，中国传统文化讲究内俭谦和，从来没有称王称霸的基因，也无意在国际舞台上玩什么“权力的游戏”。我们乐见美国继续为世界的和平与发展发挥建设性作用。当然，今天的世界正面临越来越多的全球性挑战，没有哪个国家能够包打天下，共同承担国际责任是一个必然趋势。每个国家尤其是大国都可以在其中发挥各自的优势，扮演力所能及的角色。中国愿意承担自己应尽的那份责任。

王毅表示，中美两国元首已经达成共识，那就是共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。怎样才能真正把这一共识落到实处？我提三点意见：

第一，对于双方可以开展合作的领域，应本着合作共赢的精神坚定不移向前推进和深化。新形势下，中美可以合作、应该合作的领域不断扩大，需要中美双方集中精力深化合作，使两国人民和各国人民从中受益，并不断增强新时期中美关系发展的内生动力。

第二，对于双方存在分歧的问题，应本着不冲突不对抗的精神妥善加以管控。不能让偏见和戒惧控制我们的思维，也不要让冲突和对抗主导中美关系，而应坚持求同存异，更应聚同化异。中方提出“一带一路”倡议，不针对美，美方不应抹黑拆台。美方提出的一些合作倡议也不应损害中国的利益，更不应把矛头指向中国。

第三，对于涉及彼此核心利益的事务，应本着相互尊重的精神坚持互不干涉内政。中美关系要稳定，最根本的是要尊重彼此的领土主权、社会制度以及发展道路、不把自己的意志和模式强加于对方。我们不干涉美国的内政，同时美方也应以同样的态度对待中国，不干涉中国的内政。

王毅还就台湾、香港以及涉疆等问题阐述了中方立场。王毅指出，台湾问题的本质是中国面临国土分裂的危险，维护国家统一和领土完整是任何政府都必须承担的责任。中国一贯致力于两岸和平统一，但绝不会任由“台独”张狂。

王毅强调，反对暴力、守护法治是目前维护香港繁荣稳定的当务之急，希望美方切实尊重中国主权，尊重香港特区政府止暴制乱、恢复秩序的努力。

王毅表示，中国新疆自治区采取的举措，目的是从源头上预防极端和恐怖主义的滋生，不仅符合中国法律，也是联合国提倡的理念。这既是为了2500万新疆各族人民的幸福安康，也是为了给国际反恐事业作出更大贡献。我们对此光明磊落，坦坦荡荡，一切恶意中伤和抹黑都注定不可能得逞。

王毅强调，中美关系是世界上最重要的双边关系。中美关系和全球和平发展的明天，取决于我们对历史经验教训的汲取，取决于我们今天的选择和行动。我相信，只要中美秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的理念，切实增进互信，管控分歧，加强交流，扩大合作，中美关系就一定能健康稳定发展，为两国和世界人民带来更多福扯。

国国务卿基辛格通过视频向大会表示祝贺
国国务卿基辛格通过视频向大会表示祝贺
晚餐会现场。
晚餐会现场。
(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved