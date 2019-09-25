王毅在美国四团体晚餐会上发表演讲

国务委员兼外长王毅在晚餐会演讲。李凉摄

人民网联合国9月24日电 （记者章念、 李晓宏、杨俊、李凉）当地时间9月24日，国务委员兼外长王毅在美国纽约出席美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会、美国全国商会和美国对外关系委员会联合举办的晚餐会，并发表题为《登高望远，不惑前行》的主旨演讲。

王毅表示，今年是中美建交40周年。40年来，中美关系历经各种风雨，取得的巨大发展超出所有人的想象。当前，中美关系又再次来到十字路口。下一个40年中美关系向何处去？作出这样重大的判断和选择时，应当端起历史的望远镜，从中美关系四十年风雨历程中寻找启示和指引。

首先，互利合作是唯一选择，中美双方谁也没占谁便宜。40年来，两国从彼此合作中都获得了巨大收益。通过优势互补、互利合作，美国经济实现了快速增长，美国家庭大幅降低了生活成本，美国企业更获取了丰厚利润。中美贸易摩擦一年多来，双方都遭受了不应有的损失。加征关税提高了美国企业生产成本、抬升了美国国内物价、消耗了美国经济的增长潜力，美国企业、农民、消费者都已切身感受到越来越明显的压力。事实说明，中美合作才能造福两国、惠及世界，摩擦只会两败俱伤、全球受害。

第二，开放融合是正确方向，中美双方谁也离不开谁。中美两国已经互相成为最重要的贸易伙伴和投资对象国，产业链、供应链和价值链深度联接的利益共同体。对于两个经济规模如此庞大、相互依存如此深厚的国家，要彼此“脱钩”和“关门”，是天方夜谭，既不理智，也不现实。中国经济已不是小池塘，而是一片宽广的大海，拥有全球规模最大、增长最快的中等收入群体，是全球最主要且最具潜力的市场。如果与中国“脱钩”，那就意味着与机遇脱钩，与未来脱钩。中国正在不断扩大对包括美国在内所有国家的开放，同时也希望美国对中国敞开大门，减少各种不合理的限制。

第三，冲突对抗没有出路，中美双方谁也改变不了谁。中美两国历史文化、社会制度、发展道路、现实国情不同，存在分歧和摩擦在所难免，关键是如何正确认识、稳妥处理。国与国之间的差异和不同不应成为阻挡双方交流的鸿沟，而应成为相互借鉴、彼此促进的动力。美方试图按照自己的意愿改造别人的想法从一开始就是错误的，更是不可能实现的。历史的教训值得记取，美方应该避免再次选错对手进行一场错误的对抗。

经过70年历史检验，中国特色社会主义道路已经被证明是完全正确的，也因此得到中国人民的拥护和支持。对于中国这样一个体量庞大、国情复杂的国家，世界上有哪种制度能让中国始终保持团结稳定，并且成为维护世界和平与安全的重要支柱？有哪条道路能让14亿中国人集体摆脱贫困、迈向全面小康，在创造自身发展奇迹的同时，也为人类的进步作出如此重大的贡献？作为一个拥有5000年悠久文明的国家，中国将不畏浮云遮望眼，始终保持战略定力和文化自信，不被别人影响，更不受别人摆布。将沿着自己选择的道路和确定的方向坚定不移地走下去，永远把国家和民族的前途命运掌握在自己手中，一往无前地推进中华民族的伟大复兴。

中国从来无意改变美国，美方也不应总是寻求改变中国。两国有各自的发展目标，但并不是非此即彼的关系，更没有必要相互排斥，完全可以相互借力、相互成就。关键是要以包容的心态尊重对方的发展权利，欣赏对方的发展成就。我们需要找到，也必须找到一条两个社会制度、文化背景不同的大国在这个星球上长期和平相处、合作共赢之道。

第四，共担责任是历史潮流，中美双方谁也不必取代谁。美国有人担心中国要取代美国在世界上的地位，这既是对中国的战略误判，也是对自身缺乏自信。中国仍是世界上最大的发展中国家，中国传统文化讲究内俭谦和，从来没有称王称霸的基因，也无意在国际舞台上玩什么“权力的游戏”。我们乐见美国继续为世界的和平与发展发挥建设性作用。当然，今天的世界正面临越来越多的全球性挑战，没有哪个国家能够包打天下，共同承担国际责任是一个必然趋势。每个国家尤其是大国都可以在其中发挥各自的优势，扮演力所能及的角色。中国愿意承担自己应尽的那份责任。

王毅表示，中美两国元首已经达成共识，那就是共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。怎样才能真正把这一共识落到实处？我提三点意见：

第一，对于双方可以开展合作的领域，应本着合作共赢的精神坚定不移向前推进和深化。新形势下，中美可以合作、应该合作的领域不断扩大，需要中美双方集中精力深化合作，使两国人民和各国人民从中受益，并不断增强新时期中美关系发展的内生动力。

第二，对于双方存在分歧的问题，应本着不冲突不对抗的精神妥善加以管控。不能让偏见和戒惧控制我们的思维，也不要让冲突和对抗主导中美关系，而应坚持求同存异，更应聚同化异。中方提出“一带一路”倡议，不针对美，美方不应抹黑拆台。美方提出的一些合作倡议也不应损害中国的利益，更不应把矛头指向中国。

第三，对于涉及彼此核心利益的事务，应本着相互尊重的精神坚持互不干涉内政。中美关系要稳定，最根本的是要尊重彼此的领土主权、社会制度以及发展道路、不把自己的意志和模式强加于对方。我们不干涉美国的内政，同时美方也应以同样的态度对待中国，不干涉中国的内政。

王毅还就台湾、香港以及涉疆等问题阐述了中方立场。王毅指出，台湾问题的本质是中国面临国土分裂的危险，维护国家统一和领土完整是任何政府都必须承担的责任。中国一贯致力于两岸和平统一，但绝不会任由“台独”张狂。

王毅强调，反对暴力、守护法治是目前维护香港繁荣稳定的当务之急，希望美方切实尊重中国主权，尊重香港特区政府止暴制乱、恢复秩序的努力。

王毅表示，中国新疆自治区采取的举措，目的是从源头上预防极端和恐怖主义的滋生，不仅符合中国法律，也是联合国提倡的理念。这既是为了2500万新疆各族人民的幸福安康，也是为了给国际反恐事业作出更大贡献。我们对此光明磊落，坦坦荡荡，一切恶意中伤和抹黑都注定不可能得逞。

王毅强调，中美关系是世界上最重要的双边关系。中美关系和全球和平发展的明天，取决于我们对历史经验教训的汲取，取决于我们今天的选择和行动。我相信，只要中美秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的理念，切实增进互信，管控分歧，加强交流，扩大合作，中美关系就一定能健康稳定发展，为两国和世界人民带来更多福扯。

国国务卿基辛格通过视频向大会表示祝贺 晚餐会现场。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)