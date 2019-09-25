阿根廷《号角报》发行庆祝中华人民共和国成立70周年专刊

人民网布宜诺斯艾利斯9月25日电（记者 姚明峰）9月24日，阿根廷主流报纸《号角报》为庆祝中华人民共和国成立70周年，在阿根廷全国发行专刊。专刊为12版彩印，图文并茂，从政治、经贸、文化、华人华侨、民间友好等多个维度全面展现了中阿全面战略伙伴关系的丰富内涵，体现了中阿建交47年来，两国关系日益密切，互利合作不断扩大，人民友谊不断加深。

专刊首页刊登了邹肖力大使题为《砥砺奋进七十载，继往开来谱新篇》的署名文章。邹大使表示，自新中国成立后，中国人民把国家和民族的命运牢牢掌握在自己手中，开始了创造人类发展史上新的奇迹的伟大征程。70年来，在中国共产党领导下，中国建成了世界第二大经济体，人民生活水平从温饱不足迈向全面小康，实现了由封闭半封闭到全方位开放的历史转变。中国始终坚决维护国家主权、安全、发展利益，反对各种形式的霸权主义和强权政治。中国的发展不仅造福了中国人民，也为人类和平与发展的崇高事业作出了重大贡献。

中方愿同阿方一道，以更宽广的视野、更坚定的信心、更持久的韧劲谋划和推动两国全面战略伙伴关系，造福两国人民，助力各自的民族振兴大业，续写中阿友好新篇章！

专刊中，阿根廷临时参议长皮内多从自身访华经历讲起，追溯了中华民族源远流长的和平发展史，赞赏中国传统文化的和谐理念和中国人民自强不息的精神，强调中阿两国共迎挑战、共谋发展对进一步巩固彼此战略互信的重要性，期待中国同拉美深化互利合作，共同维护基于规则的国际贸易体系和多边主义。

福列外长在文中代表阿根廷政府和人民热烈祝贺中华人民共和国成立70周年，高度评价中国改革开放40多年来取得的伟大成就，深入阐述近年来在两国元首的亲自关心和推动下，中阿全面战略伙伴关系取得的丰硕成果，表示阿方将同中方一道，以长远眼光继续推进两国在基础设施、能源、农业、矿业旅游等领域互利合作。

农牧渔业部长埃切韦雷在文章中强调了两国农业务实合作的战略意义和丰硕成果。公共媒体国秘隆巴尔迪、外贸国秘比尔切尔和驻华大使盖铁戈等政要在文中表示，阿根廷政府同中国人民一起欢庆中华人民共和国成立70周年，希望在两国政治互信不断深化、经贸合作成果更加丰硕，人文交流日益频繁的背景下，进一步深化两国人民友谊，推动中阿两国在媒体、经贸和人文等领域合作迈上新台阶。

阿根廷《号角报》创刊于1945年，是阿根廷最重要的综合性报刊之一，目前发行量为全国第一。

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