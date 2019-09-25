王毅：美应避免再次选错对手进行错误对抗

人民网联合国9月24日电 （记者章念生、李晓宏、杨俊、李凉）当地时间9月24日，国务委员兼外长王毅在纽约出席美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会、美国全国商会和美国对外关系委员会联合举办的晚餐会并发表主旨演讲。

王毅表示，新中国成立之初，美国奉行对华遏制政策，两国在朝鲜半岛甚至兵戎相见，随后陷入22年的对抗。美国参谋长联席会议主席布莱德利将军说，这是一场在错误的时间、错误的地点同错误的对手进行的错误的战争。上世纪70年代，基辛格博士秘密访华，尼克松总统和毛泽东主席、周恩来总理打开中美重新交往的大门，开启了两国和平共处、共谋繁荣之路。这段曲折历程充分说明，对抗冲突不符合中美双方各自的利益，对话合作才是正确的交往之道。美国国内有人声称，过去几十年对华接触交往没有达到改变中国的目的，应当重拾遏制政策。这种试图按照自己的意愿改造别人的想法从一开始就是错误的，更是不可能实现的。70年后的今天，美方应该避免再次选错对手进行一场错误的对抗。

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