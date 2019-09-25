王毅会见西班牙外交大臣博雷利 杨俊 摄

人民网联合国9月24日电 （记者章念生、李晓宏、杨俊、李凉）当地时间9月24日，国务委员兼外长王毅在纽约出席联合国大会期间会见西班牙外交大臣博雷利。

王毅祝贺博雷利被提名为新任欧盟外交与安全政策高级代表。王毅表示，当前中西关系发展势头良好，双方正积极落实习近平主席去年访西重要成果。中方愿同西方继续加强交往，推动各领域合作取得新的进展。欧洲是多极化世界中的重要力量。中方始终从战略高度重视欧洲的地位和作用，一贯支持欧洲一体化进程，支持欧洲在国际事务中发挥更重要作用。中欧之间不存在根本利益冲突，合作远大于竞争，共识也远多于分歧。双方在维护多边主义和开放型经济、反对保护主义和单边主义等方面拥有广泛共识和共同利益。中国对欧政策具有连续性和稳定性，希望欧盟也能奉行更加积极的对华政策。中方愿同新一届欧盟机构加强沟通、增进互信，加快推进并如期完成中欧投资协定谈判，早日开启中欧自贸进程，推动各领域务实合作提质升级，在深化中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系方面迈出更加扎实的步伐。希望欧方全面客观看待中国的发展，继续保持贸易和投资市场开放，为中国企业赴欧投资提供公正环境。

博雷利表示，去年习近平主席对西班牙进行了历史性访问，对两国关系起到有力引领作用。我很高兴代表西班牙参加第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，愿为促进西中、欧中关系更好发展发挥积极作用。西班牙尊重中国在涉及主权、安全等核心利益问题上的立场，反对保护主义，反对贸易战，不支持对高科技企业进行无理限制。中国已成为科技大国，西方国家不能无视甚至阻挡中国科技力量发展，而应更好与中国企业开展合作。希望欧中双方在和平解决地区热点问题、加强对非合作方面进行更密切沟通协调。

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