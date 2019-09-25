王毅会见苏丹过渡政府总理哈姆杜克

王毅会见苏丹总理哈姆杜克 杨俊 摄

人民网联合国9月24日电 （记者章念生、李晓宏、杨俊、李凉）当地时间24日，国务委员兼外长王毅在纽约出席联合国大会期间会见苏丹过渡政府总理哈姆杜克。

王毅转达中国领导人对哈姆杜克履新的祝贺。王毅表示，当前，苏丹处在新的发展阶段，联合过渡进程取得积极进展，中方对此表示欢迎。稳定压倒一切，只有维护国家稳定，变革和进步才能实现。希望苏丹早日实现国家和平、稳定与发展。中苏是历经风雨考验的好朋友、好伙伴、好兄弟，两国人民之间有着深厚传统友谊。今年恰逢两国建交60周年。60年来，双方始终相互理解、相互信任、相互支持，这一优良传统应该弘扬下去。中方将一如既往支持苏丹为维护国家主权独立和领土完整所做的努力，愿继续向苏丹提供力所能及的帮助，加强各领域务实合作。

哈姆杜克请王毅转达对中国领导人的问候和祝愿。他表示，苏丹和中国的关系源远流长，两国人民之间有着兄弟般的深厚情谊。苏丹人民永远不会忘记伟大的中国为非洲的独立和解放运动所做的巨大贡献，以及为促进非洲安全与发展所提供的宝贵帮助。苏丹政府正在全力实现国家的稳定和发展，期待继续得到中方的支持和帮助。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)