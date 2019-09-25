王毅在美国讲述新疆事实真相

人民网联合国9月24日电 （记者章念生 李晓宏 杨俊 李凉）当地时间9月24日,国务委员兼外长王毅在纽约出席美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会、美国全国商会和美国对外关系委员会联合举办的晚餐会。王毅在主旨演讲中专门有针对性地介绍了关于中国新疆的事实真相。

王毅说,近来,新疆自治区政府依法采取了一系列预防性反恐举措,这本来完全是中国的内政,但却受到了国际上一些反华势力的蓄意抹黑和攻击。事情的真相到底是什么?

真相是,中国政府历来重视新疆的稳定与发展,重视保护新疆的宗教和文化。新疆自治区成立64年来,新疆的地区经济总量增加了80倍,几十万贫困人口脱贫。新疆目前有28000多处宗教场所,近3万名宗教教职人员,这两个数字比几十年前增长了10倍。目前平均每530位穆斯林民众就拥有一座清真寺,这一比例比很多穆斯林国家都要高。

真相是，新疆各族人民在过去二十多年里曾饱受极端和恐怖主义之害。从上世纪90年代开始，新疆地区发生了几千起暴恐案件，造成数千名无辜人员伤亡，对当地各族民众的生命、财产、正常宗教信仰自由等基本人权造成了严重破坏。

真相是，近年来新疆自治区采取的举措，目的很明确，就是从源头上预防极端主义和恐怖主义的滋生。这不仅符合中国法律，也是国际上提倡的共同理念。联合国《防止暴力极端主义行动计划》指出，贫困、失业、缺乏就业机会和教育程度低，以及暴力极端主义随意歪曲和利用宗教信仰等方面是形成暴力极端主义的原因，建议各国更早介入，用预防措施配合打击暴力极端主义。新疆自治区正是这么做的，而且效果十分明显。三年来，新疆没有再发生过一起暴恐案件。

真相是，新疆设立的教培中心是帮助部分民众摆脱极端和恐怖主义影响、提高自身职业技能的学校，而绝非什么可怕的“集中营”。今年以来已有上千名包括美国等西方国家在内的外交官、媒体、学者等各界人士赴新疆参访，去教培中心亲眼看一看，去新疆各地实地走一走。他们回来后都表示，看到的情况与某些西方势力和媒体的报道完全不一样。近日，50个国家联名致函联合国人权理事会主席，支持中国在涉疆问题上的立场，指出新疆设立教培中心等举措有效预防了极端和恐怖主义，保障了基本人权。在这些国家中，近30个国家是伊斯兰合作组织的成员国。

谣言止于智者，止于眼见为实。新疆自治区所做的一切，都是为了2500万新疆各族人民的幸福安康，都是为了给国际反恐事业作出更大贡献，对此我们光明磊落，坦坦荡荡。一切恶意的中伤和抹黑都是徒劳的。我们希望各国人士，包括在座的美国各界朋友更多了解事情真相，也欢迎大家有机会亲自去新疆走一走看一看，不要被谣言所蒙蔽和误导。

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