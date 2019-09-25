王毅：中国在扩大对外开放方面迈出新的步伐

人民网联合国9月24日电 （记者章念生 李晓宏 杨俊 李凉）当地时间9月24日，国务委员兼外长王毅在纽约出席美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会、美国全国商会和美国对外关系委员会联合举办的晚餐会并发表主旨演讲。

王毅表示，开放是中国既定国策，中国开放的大门绝不会关上，只会越开越大。我们早在2010年就已履行完入世降税承诺，目前关税水平进一步降至7.5%,低于绝大多数发展中国家。我们还在世界上首创举办进口博览会，向世界打开中国的市场，让各国分享发展的机遇。中国深化结构性改革的步伐不断加快。近日，我们又取消了合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制，在进一步扩大对外开放方面迈出新的步伐。《外商投资法》及其配套法规将于明年全面实施，形成更加公平、透明的市场竞争环境。准入前国民待遇和负面清单管理正在全面铺开，外商投资负面清单一年比一年缩短。当然，开放应当是相互的。中国正在不断扩大对包括美国在内所有国家的开放，同时也希望美国对中国敞开大门，减少各种不合理的限制。总之，中国过去几十年改革开放的努力与成绩举世瞩目，不应被蓄意忽视和抹杀；中国过去几十年发展进步为包括美国在内世界各国带来的巨大利益无可争辩，不容任何人歪曲和诋毁。

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