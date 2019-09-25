王毅：真正的“和”是承认和尊重不同

人民网联合国9月24日电 （记者章念生 李晓宏 杨俊 李凉）当地时间9月24日，国务委员兼外长王毅在纽约出席美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会美国全国商会和美国对外关系委员会联合举办的晚餐会并发表主旨演讲。

王毅表示，中美两国历史文化、社会制度、发展道路、现实国情不同，存在分歧和摩擦在所难免，关键是如何正确认识、稳妥处理。2000多年前的中国圣贤孔子曰：“君子和而不同，小人同而不和”深刻阐释出真正的“和”是建立在承认和尊重“不同”之上。19世纪贵国著名哲学家爱默生有句名言：“高层次的友谊，是在差异当中寻求一种深刻的认同”。两国哲人跨越千年，但揭示的道理却不约而同。人类文明的发展不能停滞，更不能倒退。国与国之间的差异和不同不应成为阻挡双方交流的鸿沟，而应成为相互借鉴、彼此促进的动力。

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