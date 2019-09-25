美国犹他州巴士事故已有9名受伤中国游客出院

人民网华盛顿9月25日电（记者 张梦旭）中国驻美国大使馆官员24日表示，犹他州20日发生的巴士事故中，目前已有9名受伤中国游客出院，还有5名在重症病房接受救治。中国驻美使馆正同美国有关方面保持沟通，及时处理伤员关切的问题，并敦促有关旅行社做好伤员安置、人员回国等善后工作。

中国驻美使馆负责领事保护的钟瑞明公参24日对记者说，有4名中国游客在事故中不幸身亡，26名游客不同程度受伤。这些伤员分布在犹他州2家医院。目前已有9名受伤中国游客出院，5名在重症病房接受救治，还有7人在普通病房接受救治，另外5人在医院陪护受伤家人。今明两天将有20余位游客家属赴美探访。

钟瑞明说，事故发生后使馆工作组20日连夜驱车600公里，从盐湖城抵达事故现场附近的医院。犹他州当地志愿者为车祸善后工作提供了极大的支持。在受伤人员最为集中的犹他州圣乔治迪克西地区医院，在当地教中文的40多位中国老师第一时间赶到医院协助做好翻译和陪护工作，老师们还安排小学生为伤员唱中文歌曲等。

当地的华人华侨也为车祸救治工作提供了很多帮助。钟瑞明介绍说，一位名叫崔素雯的美籍华人，专程从洛杉矶赶至医院，在医生和伤员间充当翻译。盐湖城华人互助中心大力协助中国大使馆工作组开展工作，并动员侨胞协助照顾出院人员。

钟瑞明说，中国大使馆非常感谢当地警方和医院对伤员及时、专业的救治，也非常感谢当地侨胞、老师和留学生等志愿者的大力协助。下一步，中国驻美使馆将会同上海文旅局等有关部门，积极同美国方面保持联系，稳妥有序地处理好伤员安置和死者的善后工作。

当地时间20日中午，一辆旅游大巴在犹他州布赖斯峡谷国家公园附近发生车祸，导致多名中国游客死伤。初步调查显示，旅游大巴在行驶时向道路右侧偏移，司机向左打方向盘时用力过度导致大巴翻车，大巴在翻滚一周后撞在道路左侧的护栏上。美国国家运输安全委员会22日说，据了解，巴士司机是旅游公司的新员工，受雇后首次运送游客便出了事故。

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