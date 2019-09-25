王毅用数据说明：中美双方谁也没占谁便宜谁也离不开谁

人民网联合国9月24日电 （记者章念生 李晓宏 杨俊 李凉）当地时间2019年9月24日，国务委员兼外长王毅在纽约出席美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会、美国全国商会和美国对外关系委员会联合举办的晚餐会。王毅发表主旨演讲，列举一系列数据说明，中美双方谁也没占谁便宜、谁也离不开谁。

王毅表示，建交40年来，中美两国从彼此合作中都获得了巨大收益。美国经济实现了快速增长，美国家庭大幅降低了生活成本，美国企业更赚取了丰厚利润。过去40年，中美双边货物贸易额增长了252倍。根据美中贸易全国委员会报告，2009年至2018年间，仅美国对华出口就支撑了超过110万个美国就业岗位。97%的受访美国企业表示与中国做生意是盈利的。中美贸易平均每年为每个美国家庭节省850美元成本。

中美贸易摩擦一年多来，双方都遭受了不应有的损失。加征关税提高了美国企业生产成本、抬升了美国国内物价、消耗了美国经济的增长潜力，美国企业、农民、消费者都已切身感受到越来越明显的压力。比如纽约联邦储备银行测算，2018年美国对华2500亿商品加征关税使美国消费者每年多支付528亿美元，平均每个美国家庭每年多支出414美元。根据美国咨询机构“贸易伙伴关系”的预测，如果再对3000亿美元中国进口产品加征25%关税，将导致美国失去200多万个就业岗位，美国家庭平均成本增加2000多美元，美国国内生产总值减少1%。

王毅表示，40年来，中美两国已经互相成为最重要的贸易伙伴和投资对象国，堪称利益共同体。2018年，中美双边贸易额超过6300亿美元，双向投资存量超过2400亿美元。中国成为美国飞机、农产品、汽车、集成电路的重要出口市场。2017年美国出口的57%大豆、25%飞机、20%汽车、14%集成电路、17%棉花都销往中国。中美之间每年人员往来达500万人次，平均每天有1.7万人往来于中美之间，每17分钟就起降一个航班。据美方研究机构统计和调查显示，尽管受到中美贸易摩擦影响，2019年上半年美企对华投资69亿美元，比前两年同期均值提高1.5%。87%的在华美企表示将继续留在中国市场，中国美国商会74%的成员计划进一步扩大在华投资。

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