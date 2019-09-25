人民网联合国9月24日电 （记者章念生 李晓宏 杨俊 李凉）当地时间9月24日，国务委员兼外长王毅在纽约出席美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会、美国全国商会和美国对外关系委员会联合举办的晚餐会并发表主旨演讲。

王毅表示，中美已经互相成为最重要的贸易伙伴和投资对象国，产业链、供应链和价值链深度联接，堪称利益共同体。对于两个经济规模如此庞大、相互依存如此深厚的国家，要彼此“脱钩”和“关门”，简直就是天方夜谭，既不理智，也不现实。如果与中国“脱钩”，那就意味着与机遇脱钩，与未来脱钩。

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