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中土举办友好音乐会 共同庆祝新中国成立70周年

2019年09月25日09:14  来源：人民网-国际频道
 

人民网安卡拉9月24日电（记者 王传宝）由土耳其总统府交响乐团与中国青年钢琴家汪阳联袂演出的“中国—土耳其友好音乐会”24日晚在位于安卡拉的总统交响乐团音乐厅举行，共同庆祝中华人民共和国成立70周年。

音乐会上，两国艺术家联袂演奏了“红旗颂”、“我爱你，中国”、“瑶族舞曲”、“北京喜讯到边寨”、“微风”等中土名曲，用美妙的音符搭起了两国友谊之桥，加深了彼此了解，增进了友好情谊。中国驻土耳其大使邓励、土耳其文化与旅游部官员等中土两国各界人士近500人出席音乐会。

中国驻土耳其大使邓励在致欢迎词时表示，新中国成立以来，勤劳、智慧的中国人民砥砺奋进、开拓创新，推动国家经济、政治、文化、社会和生态文明建设取得历史性成就。中国正努力实现国家富强、民族振兴、人民幸福的“中国梦”，并将坚持走和平发展道路，推动构建人类命运共同体。（完）

(责编：燕勐、杨牧)
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