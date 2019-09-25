第74届联合国大会一般性辩论开幕

9月24日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯发表开幕讲话。 新华社记者李木子摄

新华社联合国9月24日电（记者 王建刚）第74届联合国大会一般性辩论24日在纽约联合国总部拉开帷幕。100多位国家元首、政府首脑和高级代表将就人类共同面临的重大威胁与挑战商讨应对之策。

联合国秘书长古特雷斯在致辞中开宗明义提到《联合国宪章》“以人为本”的精神，强调应把民众的利益置于一切工作的中心，时刻把民众的焦虑与愿望、忧伤与期盼牢记心中。

“我们生活在一个动荡的世界。”古特雷斯说。也门、利比亚和阿富汗等国的冲突久拖不决，因诸多单边行动导致“两国方案”无法在解决巴以冲突中发挥作用，委内瑞拉人道局势严峻，海湾地区发生武装冲突的可能性日益增大，联合国维和事业面临诸多挑战……他对人类面临的这些威胁与挑战表示高度关注和担忧。

这是9月24日在位于纽约的联合国总部拍摄的第74届联合国大会一般性辩论开幕现场。新华社记者李木子摄

此外，古特雷斯还谈到人权、性别平等、气候变化、移民和难民、2030年可持续发展议程、国家间信任赤字、国际法遭践踏、恐怖主义和极端主义以及仇恨言论蔓延、保护宗教活动以及促进多样化等问题。他同时对苏丹和中非共和国分别通过对话带来和平曙光以及政治解决叙利亚问题迈出艰难的一步表示欣慰。

古特雷斯说，“民众的愿望和权利永远是我们工作的试金石。在促进共同利益的同时，要坚持我们共同的人性和价值观”。他强调，在当今世界发生严重分裂的紧要关头，必须重温“以人为本”的精神，重建信任，重塑希望，共同前进。

第74届联大主席穆罕默德-班迪主持了开幕式。他呼吁国际社会开展合作，应对共同面临的诸多挑战，为实现可持续发展目标而努力。他强调，促进和平与安全是联合国工作的核心，各国领导人应把预防工作放在首位，并致力于消除贫困、气候行动、优质教育和包容发展等。

本届联大的主题为“激励多边努力消除贫困，促进优质教育、气候行动和包容性”。

联合国大会是联合国主要的审议、监督和审查机构，由联合国全体会员国共同组成。大会于每年9月至12月举行常会。常会通常分两个阶段，前段为一般性辩论阶段，后段为大会审议列入议程的各项议题阶段。

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