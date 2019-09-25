纳扎尔巴耶夫说“一带一路”倡议让哈萨克斯坦受益

新华社努尔苏丹9月24日电（记者任军）哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫24日参加在哈首都努尔苏丹举行的第四届欧亚国家议长会议时说：“哈萨克斯坦支持中国提出的‘一带一路’倡议，因为我们能从中受益。”

纳扎尔巴耶夫说：“如今，从太平洋通过哈萨克斯坦和俄罗斯运往欧洲的集装箱数量逐年增长。这意味着哈萨克斯坦已经成为一个有效连接亚洲和欧洲的陆路中转国。”

他表示，哈萨克斯坦在很短的时间内修建并翻新了1.5万公里长的现代化公路和铁路，帮助哈萨克斯坦通向太平洋、大西洋和波斯湾。

第四届欧亚国家议长会议24日在努尔苏丹举行，主题是“大欧亚：对话、信任和伙伴关系”，来自65个国家和14个国际组织的代表，包括50多位议长、副议长参加会议。

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