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“海外看中国”系列访谈——

俄罗斯姑娘引托尔斯泰赞中国人的幸福

2019年09月25日09:03  来源：人民网-国际频道
 
维卡·苏霍姆林诺娃
维卡·苏霍姆林诺娃

人民网莫斯科9月23日电（屈海齐 李明琪）“中国是一个充满活力、蓬勃发展的文明国度，历史悠久，文化灿烂，善于变通的同时又不失自身特色。”莫斯科国际关系学院博士生维卡·苏霍姆林诺娃如此评价她对中国的印象。“作为一名在读博士能够研究与中国相关的课题，我感到非常幸运。”

维卡·苏霍姆林诺娃是莫斯科国际关系学院文化哲学专业的一名在读博士，研究对象是中国哲学之现代新儒学。她学习中文已经十年有余。2012年8月，维卡以北京大学交流生的身份第一次来到中国。

那次北京之行给维卡留下深刻印象。“我意识到北京的建筑不仅庞大而且充满生机。每幢高楼的一层都有超市、咖啡馆、快餐店、日用品商店等，人声鼎沸，充满了活力。”

维卡告诉记者，起初看到这样的情景，她不禁想起了列夫·托尔斯泰的经典著作《战争与和平》中的一个有趣观点：“历史实际不是大人物或国家领袖的历史，而是每个普通百姓、普通家庭的历史。”维卡认为，中国国家主席习近平提出的“中国梦”，与列夫·托尔斯泰的这一想法是不谋而合的。每个人的幸福，每个家庭的幸福，构成了整个国家的幸福。

维卡最近一次到中国是在2018年8月。高铁、共享单车、支付宝、便捷的外卖服务……中国经济的发展速度令她感到惊讶。她表示，中国经济已经证明，它不仅可以保持创纪录的高速发展，而且还能很好地根据世界局势的变化调整其经济模式。中国的经济模式对世界经济，包括俄罗斯经济，都有着很大的影响。

中国的“新四大发明”给维卡留下了深刻的印象。“在中国境内旅游的时候几乎都没想过要买飞机票，因为乘坐高铁实在是太方便了，不仅快还舒服。共享单车让人们的生活变得方便且环保。淘宝和支付宝那惊人的服务功能让我至今都难以忘记。”维卡在中国学习的时候经常点外卖，她告诉记者，除了中国，她在其它任何国家都没见过如此种类丰富的餐饮和商品服务。她认为，在百姓生活水平不断提高的同时，中国发展的步伐不会放慢，只会越来越快。

“在俄罗斯，比起英语，许多人更愿意将汉语作为第一外语。”维卡说，由于现在中国的发展非常迅速，在莫斯科和其他俄罗斯城市都出现了许多中文学校，很多人计划去中国求学和进修。这些学生毕业之后无论是在中国还是在俄罗斯都能找到不错的工作，诸多领域的用人单位都会优先招聘会中文的人才。作为一名中文学习者，维卡希望能继续深入了解中华文明，努力去了解中国文化中不同于俄罗斯文化的部分，尤其是中国书法的文化哲学意蕴。

今年是中华人民共和国成立70周年，也是中俄建交70周年。维卡祝愿中国在各领域取得更令世界瞩目的成就，时刻保持对新鲜事物的敏感度，让新的技术走进寻常百姓家，让人们的生活更加美好！

(责编：燕勐、杨牧)
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