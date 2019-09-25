俄罗斯认定“遭美策反俄高官”失踪 正搜寻其下落

俄罗斯媒体23日报道，俄罗斯方面认定美国媒体所述“遭美方策反并撤离”的俄方官员奥列格·斯莫连科夫失踪，正搜寻他的下落。

按照俄罗斯新闻社的说法，俄方内政部数据库一个条目显示，斯莫连科夫已被认定为“失踪”，内政部正在找他。

美国《纽约时报》等媒体本月初报道，美国中央情报局多年前策反一名俄方政府中层官员；这名官员后来职位显赫，能接近克里姆林宫最高层，定期受到总统弗拉基米尔·普京接见，可接触俄方最高领导层决策。

报道说，中情局把那名俄方官员视作“宝贵资产”，但随着美国内部“通俄”调查推进，中情局担心他暴露身份，因而要求他撤离。那名官员起初不愿撤离，2017年同意并离开俄罗斯。他的外逃让中情局损失惨重，对俄方最高层后续活动缺乏了解。

俄罗斯媒体随后报道，那人是曾在俄方总统府工作的斯莫连科夫。但按多名俄方官员的说法，斯莫连科夫不是高级官员，2016年至2017年之间遭解雇，没有接触普京的权限。

俄新社23日报道，俄媒曝光斯莫连科夫名下一栋位于美国弗吉尼亚州斯塔福德的住宅后，俄方本月早些时候经由国际刑事警察组织与美方接触，要求后者澄清斯莫连科夫的下落。

按俄新社的说法，多名美军前官员和联邦调查局前探员住在那栋住宅所在的区域。

俄罗斯《生意人报》先前以多名不愿公开姓名的俄方政府人士为消息源报道，斯莫连科夫2017年6月带妻子和3个孩子去黑山度假时失踪。执法人员起初推断他们遭谋杀并发起调查，随后发现斯莫连科夫一家迁居国外。

国际文传电讯社13日报道，由于斯莫连科夫违反身为总统府工作人员不得前往黑山的禁令，多名为他度假放行的官员遭俄方解雇。（闫洁）（新华社专特稿）

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