日本发射一艘货运飞船

新华社东京9月25日电（记者华义）日本25日凌晨用一枚H2B火箭发射一艘“鹳”号无人货运飞船。按计划该货运飞船将于28日抵达国际空间站。

日本三菱重工业公司和日本宇宙航空研究开发机构发布消息说，当地时间25日凌晨1时5分（北京时间25日零时5分），一枚H2B运载火箭从鹿儿岛县种子岛宇宙中心发射升空。发射约15分钟后，载有约5吨物资的“鹳”号货运飞船成功与火箭分离。按计划，飞船将于28日抵达国际空间站。

“鹳”号飞船是日本开发的向国际空间站运送物资的无人货运飞船，全长约10米，直径约4.4米，呈圆筒状，一次最多能运载6吨物资。“鹳”号飞船于2009年首次发射。

日本此次发射原定9月11日进行，但发射前，火箭发射台发生火灾，发射被紧急取消。

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