人民网>>国际

周强访问阿联酋

2019年09月25日08:54  来源：新华网
 

　　新华社阿布扎比9月25日电 22日至25日，最高人民法院院长周强率中国法院代表团访问阿联酋，访问期间会见了阿联酋联邦国民议会议长阿迈勒·古拜希。

　　周强表示，希望进一步加强两国司法交流合作，共同营造良好法治环境，服务共建“一带一路”，推动构建人类命运共同体。阿迈勒·古拜希表示，愿大力推动同中国在司法等领域交流合作，积极参与共建“一带一路”，进一步巩固和深化两国友好关系。

　　周强还会见了阿联酋联邦最高法院院长穆罕默德·本·哈马德·巴迪，访问了阿布扎比法院和司法局、迪拜酋长国法院、迪拜国际金融中心法院等，并共同签署两国最高法院司法交流与合作谅解备忘录。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved