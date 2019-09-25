英法德就沙特石油设施遇袭指责伊朗 伊朗外长反驳

英国、德国和法国领导人23日发表联合声明，指称伊朗应该为沙特阿拉伯石油设施遇袭承担责任，敦促伊朗就核活动、导弹项目和地区安全议题参与对话。

伊朗外交部长当天反驳，如果是伊朗对沙特石油设施发动袭击，那些设施将会被摧毁，“什么也不剩”。

【欧洲站队】

英国首相鲍里斯·约翰逊、德国总理安格拉·默克尔和法国总统埃马纽埃尔·马克龙23日在联合国大会间隙会面。

三国会后发表联合声明，指称沙特两处石油设施遇袭有伊朗“影子”：“显而易见，伊朗应该为这起袭击承担责任，没有其他合理解释。”

沙特国家石油公司两处设施14日遇袭，也门胡塞武装事后宣称发动袭击。美国声称伊朗参与其中，伊朗否认关联袭击。

美国去年5月退出伊朗核问题全面协议，恢复和追加对伊朗制裁，同时向海湾增派兵力，试图迫使伊朗与美国重新谈判，地区局势骤然紧张。沙特石油设施遇袭正是在这一背景下发生。

英法德在联合声明中重申支持伊核协议，敦促伊朗参与新一轮谈判：“现在是伊朗接受谈判的时候，从而就它的核项目、地区安全和导弹项目……达成长期框架（协议）。”

【伊朗反驳】

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫23日晚驳斥英法德的指责。

他在社交媒体“推特”上写道，沙特领导的多国联军对也门发动空袭，胡塞武装“完全有理由报复”。

胡塞武装14日承认动用10架无人驾驶飞机袭击沙特布盖格炼油厂和胡赖斯地区一处油田，以干扰沙特原油和天然气生产。沙特原油日产量大约一半当时受到影响。

扎里夫23日说，伊朗不会愚蠢地选择在总统哈桑·鲁哈尼赴美出席联合国大会前夕袭击沙特石油设施。如果伊朗发动袭击，那座炼油厂应该已经遭摧毁。

【法国徒劳？】

美国去年退出伊核协议以来，欧洲方面试图缓和美伊紧张局势。英法德声明发布前不久，马克龙在一场联合国记者会上说，打算分别会见特朗普和鲁哈尼，为美伊对话创造条件。

只是，美伊两方似乎都不感冒。

记者提问如何看待马克龙的斡旋努力，特朗普回答：“我们不需要协调人……他们（伊朗）知道该给谁打电话。 ”

英国首相约翰逊22日接受美国全国广播公司采访时说，特朗普是“那个可以达成更好协议的人……我希望会有一份特朗普协议”。

扎里夫告诉媒体记者，伊朗方面没有收到特朗普与鲁哈尼会面的请求，况且伊朗已经说清，一场会谈解决不了问题。“谈判……不仅仅为了一次握手”。

扎里夫说，伊朗先前要求，只有美国取消制裁，伊核协议所有签署国才有可能会商，但不会有伊美单独对话。伊朗打算24日与美国以外的另外5个签署国外长磋商。（杜鹃）（新华社专特稿）

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