美国两党再起“纷争” 拜登父子“有染”乌克兰？

美国总统唐纳德·特朗普7月下旬与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基通电话，促使美国媒体猜测美国前副总统、民主党人乔·拜登父子与乌克兰有利益纠葛。

美国民主党人要求调查总统是否利用职权、不正当打击政治竞争对手，而特朗普坚称自己“没有过错”。

【有爆料】

这起“纷争”缘于一名美国情报系统官员8月12日向国家情报督察长迈克尔·阿特金森举报特朗普“行为不正当”。阿特金森当时称举报“严重”“迫切”。

按特朗普对媒体的说法，他7月25日与泽连斯基通电话，向后者表示“祝贺”，两人主要谈到乌克兰反腐败，他提及拜登。

特朗普22日离开白宫前往得克萨斯州以前向媒体描述那次通话：“乌克兰问题不少，新任总统说他能够铲除腐败，我告诉他那是好事，我们谈得不错，谈及很多话题。”

特朗普说：“当时的情形主要依据我们不希望我们的人，如（前）副总统拜登及其儿子，卷入乌克兰的腐败。”

拜登是明年美国总统选举民主党热门竞选人之一。他指认特朗普毫无依据对他施行政治诬蔑。美联社报道，虽然拜登的儿子受聘乌克兰天然气企业，没有证据显示拜登父子有不当行为。

这一事件触发民主党和共和党争论，焦点是特朗普是否不当利用总统职权获取政治收益以及白宫是否向国会隐瞒关联总统言行的关键信息。

【“绝没错”】

了解这起内部投诉事件的两名官员告诉美联社，投诉以一系列事件为依据，包括美乌两国总统的电话通话。

特朗普认定投诉人有“政治倾向”，坚称他与泽连斯基的通话“绝对没有做错”。不过，特朗普没有直接回应是否会公布他与泽连斯基的电话通话记录。特朗普承认，他不清楚举报人的身份。

抵达得克萨斯州后，特朗普告诉媒体记者，他会考虑发布通话细节或记录。他说，如果乌克兰政府公开两人通话记录，他的说法会得到印证。

特朗普与泽连斯基打算本周在美国纽约联合国大会期间会面。

美国代理国家情报总监约瑟夫·马圭尔以总统特权为由，拒绝向国会提供投诉细节。马圭尔预期26日出席众议院情报委员会的公开听证。

众议院议长、民主党人南希·佩洛西22日说，除非白宫向国会提供相关信息，否则政府官员的“违法行为”将触发国会新一轮调查。

【促调查】

一名官员告诉美联社记者，特朗普在电话中敦促泽连斯基调查拜登的儿子亨特·拜登。

亨特2014年4月受聘乌克兰天然气企业贝里斯马控股公司时，正值乌克兰政权交替。亲近俄罗斯的前总统维克托·亚努科维奇下野，获得美国支持、亲西方的彼得罗·波罗申科接任。

美联社报道，亨特的雇主是亚努科维奇政治盟友；亨特入职贝里斯马公司两年后，拜登施压乌克兰政府解职总检察长。

特朗普先前声称，时任乌克兰总检察长正牵头调查贝里斯马公司和亨特，拜登的做法以“保护儿子”为动机。不过，没有证据支持特朗普的这一指认。

拜登21日指认特朗普的做法出于政治动机，认为“特朗普如果试图威胁一名外国领导人的情况属实，他应当接受调查”。（田野）（新华社专特稿）

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