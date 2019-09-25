约翰逊会图斯克 “脱欧”无突破

英国首相鲍里斯·约翰逊23日在美国纽约出席联合国大会期间会晤欧洲理事会主席唐纳德·图斯克，双方没有就英国脱离欧洲联盟事宜取得突破。

图斯克会晤后在社交媒体“推特”发文：“没有突破，没有破裂，没有时间可浪费。”

英国“脱欧”期限目前定在10月31日。英欧仍未就现有“脱欧”协议中关联北爱尔兰边界问题的“备份安排”弥合分歧。

英国天空新闻频道报道，在图斯克发“推文”以前，英国首相府一名发言人说，约翰逊利用会晤机会告知图斯克，为了重新达成一份“脱欧”协议，“我们需要欧盟积极转变、展现灵活”。

这名发言人告诉法新社记者，约翰逊向图斯克强调，希望英国有协议“脱欧”。两人还商讨了“备份安排”的替代方案，包括英国政府上周向欧盟递交的3份阐述英方替代方案设想的书面文件。约翰逊和图斯克“同意今后数周保持联络”。

约翰逊先前在飞往纽约途中告诉随行记者，不应对双方在纽约取得突破的想法过于乐观。尽管英欧就“脱欧”磋商取得相当大进展，但双方立场“明显仍有缺口”，谈判“仍有难点”。

按照路透社的说法，在约翰逊表态新“脱欧”协议初现雏形、欧盟委员会主席让－克洛德·容克表态双方可能重达协议以后，外界重燃对英国有协议“脱欧”的希望。

然而，欧盟“脱欧”谈判首席代表米歇尔·巴尼耶23日质疑达成协议的可能性，重申欧盟无法同意英国取消“备份安排”的要求。

巴尼耶当天与德国外交部长海科·马斯在柏林共同会见记者时说，英方提出开设虚拟边防检查设施的想法不现实。“基于英方现有想法，难以看到我们如何找到一种在法律上可行、能实现‘备份安排’全部目标的解决方案。”

欧盟消息人士对路透社记者说，鉴于英方没有提出能保证欧盟统一市场和关税同盟的完整性的恰当替代方案，预期双方不会即刻取得突破。（海洋）【新华社微特稿】

(责编：李婷(实习生)、杨牧)