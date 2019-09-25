王毅会见非盟委员会主席法基 杨俊摄

人民网联合国9月24日电 （记者章念生 李晓宏 杨俊 李凉）当地时间2019年9月24日，国务委员兼外长王毅在纽约出席联合国大会期间会见非盟委员会主席法基。

王毅表示，在非盟领导下，今年7月非洲大陆自贸区正式成立，成为非洲一体化进程的重要里程碑。今年是中华人民共和国成立70周年。中国和非洲历史上曾并肩战斗，现在正并肩迈入共同发展的新时代。发展中国家人民也有权利过上更幸福的生活。在此进程中，中国将坚定与非洲兄弟站在一起。中国的发展是和平力量的增长、发展中国家力量的增长，将使中国有更多资源和能力帮助非洲国家加快发展进程。中方愿与非方相互理解、相互信任、相互支持，携手构建更加紧密的中非命运共同体。当前，中非盟关系处于历史最好时期，各项合作成果正得到有效落实，中方愿同非方一道，加强和平安全、公共卫生、规划发展等领合作。希望非盟为促进非中关系发展发挥更重要作用。

王毅表示，当前，国际形势中的不稳定和不确定因素明显增多，单边主义、保护主义突出，中国和非盟均是维护以联合国为核心的国际体系、支持多边主义的重要力量。当前形势下，双方应紧密协作，共同发出强有力的声音，维护发展中国家的正当权益，捍卫国际公平正义。

法基祝贺中华人民共和国即将迎来70周年大庆。法基表示，过去70年见证了中国的发展进步，中国取得的伟大成就在世界上独一无二，这归功于中国杰出的领导力和中国人民的勤劳。当今世界面临各种挑战，只有坚持多边主义，才能实现公平正义，确保每个国家每个人都有取有予。孤立不可能成功，不公正世界不可接受。非盟期待同中方密切沟通配合，共同维护多边主义，维护联合国的地位和作用。当前，非盟与中国关系迈上新的台阶，非洲大陆自贸区正式成立，将有助于非洲更好与中国等伙伴开展合作。非方赞赏并将积极参与中国提出的“一带一路”倡议，感谢中国在应对埃博拉疫情方面给与非洲有力支持，希望进一步深化非中关系，造福双方人民。

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