王毅在联合国可持续发展目标峰会上的发言（全文）

人民网联合国9月24日电 （记者章念生 李晓宏 杨俊 李凉）习近平主席特别代表、国务委员兼外交部长王毅24日在纽约联合国总部出席联合国可持续发展目标峰会并发言。发言全文如下：

高举发展旗帜，共创美好未来

——在联合国可持续发展目标峰会上的发言

习近平主席特别代表、国务委员兼外交部长 王毅

（2019年9月25日，联合国总部）

主席先生，

女士们，先生们：

发展是人类社会的永恒追求。2030年可持续发展议程开启了全球发展合作的新篇章，不让任何一个人掉队，我们重任在肩。

要真正重视发展中国家关切，促进经济环境社会协同发展。要坚定支持多边主义，支持联合国在国际体系中发挥核心作用。要切实采取有效行动，合力深化全球发展伙伴关系。

女士们，先生们！

今年是中华人民共和国成立70周年，中国发展正站在新的历史起点。

我们致力于在明年全面建成小康社会，在建国一百年时建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

我们坚持以人为本，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，全力实现高质量发展。

我们将可持续发展作为基本国策，全面深入落实2030年议程。

我们下决心打赢脱贫攻坚战，连续6年年均减贫超过1300万人，对全球减贫贡献累计超过70%。我们将于明年消除绝对贫困，提前10年实现第一项可持续发展目标。

我们崇尚教育为本。2017年全球儿童和青少年失学率近20%，而中国小学和初中教育完成率接近100%。

我们加快健康中国建设，基本实现全民医保覆盖。2018年婴幼儿、孕产妇死亡率分别降到千分之6.1和万分之1.83，提前实现相关可持续发展目标。

我们全面推进国土绿化行动，2012年以来每年完成营造林近7万平方公里，治理沙化土地3万多平方公里。2000年至2017年，全球新增绿化面积有四分之一来自中国。

我们清楚地认识到，中国仍是发展中国家，发展不平衡、不充分问题仍然突出，同发达国家相比仍有不小差距。

我们将集中精力办好自己的事，让14亿人都过上幸福生活，这是中国对全球发展事业的最大贡献。

我们将推进共建“一带一路”，加大南南合作投入，在开放合作中促进共同发展，构建人类命运共同体。

女士们，先生们！

2030年议程描绘的世界梦，同中华民族伟大复兴的中国梦息息相通。中国将同国际社会一道，为实现2030可持续发展目标，为创造人类更加美好的未来不懈努力！

谢谢大家。

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