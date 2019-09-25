王毅集体会见海合会“三驾马车”外长

王毅集体会见海合会“三驾马车”外长及海合会秘书长。杨俊摄

人民网联合国9月24日电 （记者章念生 李晓宏 杨俊 李凉）当地时间9月24日，国务委员兼外长王毅在美国纽约联合国总部集体会见海湾阿拉伯国家合作委员会“三驾马车”外长。海合会现任轮值主席国阿曼外交事务主管大臣阿拉维、候任轮值主席国阿联酋外交事务国务部长卡尔卡什、海合会秘书长扎耶尼以及科威特副首相兼外交大臣萨巴赫等出席。

王毅表示，一年来，中国同海合会国家关系又取得了新进展，双方贸易增长了30%，这在当前世界贸易低迷形势下难能可贵，说明双方合作潜力巨大。双方在基础设施建设、双向投资、5G通讯、旅游、文化等领域交流合作成果显著。中方愿同海方巩固良好势头，共同推动双方关系取得更大发展。

王毅表示，双方要坚定支持彼此维护核心利益和重大关切。中方支持海合会国家自主探索发展道路，反对任何国家借宗教、人权、反恐等问题干涉海合会国家内部事务。中方愿同海方加强反恐和去极端化交流合作。双方要加快推进中海自贸区谈判，这有利于进一步挖掘潜力，拓展空间，为中海合作注入更多动力，助力海合会国家转型发展，同时也将是以实际行动维护多边主义和自由贸易。

海方表示，中国是海合会国家最信赖的朋友和最重要的伙伴，双方政治基础牢固。近年来，海中关系在相互尊重、互利共赢基础上不断发展，双方互访频繁，贸易投资等各领域合作快速增长，造福了双方人民。海方高度重视中国的国际地位和影响，加强对华关系是海方当务之急和首要任务。海方希望同中方加强协调，拓展合作，推动海中关系更上一层楼。海方支持中国在反恐和去极端化方面的立场和举措，愿同中方加强这方面的交流合作，在涉疆问题上继续支持中方的立场。

海方通报了对当前海湾地区局势的看法，赞赏中方为维护中东和平稳定所发挥的建设性作用。王毅表示，中国在中东海湾地区没有私利，愿在平等和相互尊重基础上与所有国家发展和保持良好关系。中方支持一切有利于推动地区形势缓和的外交努力，愿继续为促进海湾地区的安全、发展和繁荣发挥积极和建设性作用。

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