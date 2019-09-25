“我与祖国共奔跑——留日学子庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会”在东京举办

“我与祖国共奔跑——留日学子庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会”现场合影。

人民网东京9月24日电（记者 刘军国）由全日本中国学生学者友好联谊会和中国留日同学总会联合主办的“我与祖国共奔跑——留日学子庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会”9月23日晚在东京举行。近千名在日中国留学生、华人学者以及日本各界友人参加。

晚会开始前，全场起立高唱国歌。中国驻日本大使孔铉佑在致辞中表示，希望广大留日学子继续发扬爱国报国优良传统，不忘留学初心，牢记报国使命，刻苦学习，掌握本领，为实现中华民族伟大复兴中国梦，为促进中日世代友好作出新贡献。

日本文部科学大臣政务官佐佐木沙耶香在致辞中表示，祝贺中华人民共和国70年来取得的辉煌成就。两国青少年交流特别是留学生交流对促进两国人民的相互理解很有意义。今后将进一步密切两国的教育交流，推动中日友好不断向前发展。

横滨国立大学校长长谷部勇一在致辞中说，新中国成立70周年，尤其是改革开放40年来，中国在经济上取得了巨大的发展。近年来两国的教育交流特别是留学生交流规模越来越大，我本人在任校长前，曾培养了50余位中国留学生，他们现在都活跃在中日两国各个领域，发挥了重要的桥梁作用。欢迎有更多的中国学生来日本留学，同时也希望有更多的日本学生去中国留学。

全日本中国学生学者友好联谊会会长杨东瀛在致辞中代表12万在校留学生和几十万在日老留学生为新中国70周年华诞送上衷心祝福。他说，作为新时代留日学子，我们不忘留学报国初心，以永远奋斗的精神和青春靓丽的英姿，坚定地与祖国共同奔跑。

晚会在横滨山手中华学校校友会国术团热闹的舞狮表演中拉开了序幕。整台晚会分为国风古韵、时代记忆、追梦青春等三个篇章。老中青三代留学生的现场访谈反映了改革开放40年来国家发生的巨大变化，小品《我的选择》则很好地展现了青年留学生回国创业就业的时代潮流。歌曲《今天是你的生日》和《我爱你中国》表达了留日学子祝福祖国的心声，嘹亮的歌声，唱出了新时代留日学子的家国情怀。最后，200余名演职人员和使领馆教育处组老师们合唱《我和我的祖国》，把晚会推向了高潮。

持续近两个小时的晚会，激发了现场所有人的爱国热情。留学生们纷纷表示，这场晚会让我们收获了满满的正能量，是祖国的生日把我们凝聚在一起，晚会更是让我们感受到日益强大的祖国带给我们的欢乐、骄傲与自豪。

(责编：燕勐、杨牧)