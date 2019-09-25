海外学子共迎新中国70华诞

欧洲

芬兰赫尔辛基大学：

举办国庆晚会

9月21日，在芬兰赫尔辛基市中心拥有悠久历史的萨沃伊剧院内，近700名中国学子、学者参加了由赫尔辛基大学中国学生学者联合会主办的“冰芬同庆 华彩乐章”国庆晚会。

就读于赫尔辛基大学的梁昕怡是此次晚会的负责人。她介绍说：“今年是新中国成立70周年，所以我们这次晚会办得比以往都要隆重，特意选择在历史悠久的萨沃伊剧院为新中国庆生。我们的此次活动也得到了中国驻芬兰大使馆的很大支持。”

晚会筹备期间发生了不少趣事。在排练小品的时候，梁昕怡等人发现在市内买不到合适的道具，一群人便打起了学校化学实验室废弃纸箱的主意，大家纷纷“化身”手工小能手，挑灯夜战，终于赶制出了合适的道具，为小品表演的舞台效果加分不少。

德国萨尔大学：

一起看《我和我的祖国》

刘杨是萨尔大学材料科学与材料工程专业的研究生，也是该校中国学生学者联合会的负责人。他们正在策划10月1日当天组织在德学子一起前往当地影院，观看陈凯歌导演的国庆献礼电影《我和我的祖国》。这消息刚一发布，报名情况便非常火爆。

不久前，中德协会和萨尔大学中国学生学者联合会合办了“中国之夜”庆祝晚会。晚会上，在德学子们奉献出《卷珠帘》、《贵妃醉酒》、《茉莉花》等诸多展现中华传统文化的精彩歌舞表演。

“在晚会节目间隙，有很多德国友人问我们关于中国的问题，不只涉及历史文化，他们还关心高铁、移动支付等很多方面。我们热情地为他们一一解答，也为自己能够传播中国的文化传统和科技成就而感到非常自豪。”刘杨说。

英国赫尔大学：

筹备中国美食市集

就读于赫尔大学化学专业的蔡珊珊是该校中国学生学者联谊会主席。为了迎接即将到来的新中国成立70周年，她与联谊会工作人员一起，正紧锣密鼓地筹备着10月的中国美食市集。

“我们准备在学校图书馆前的小广场办一个中国美食市集，向大家介绍一些中国食品，其中还会穿插一些有中国特色的小游戏，吸引外国友人体验。不仅如此，我们还准备了茶道讲解和教外国友人写他们中文名字的活动。”蔡珊珊介绍说。

就在9月19日，她还作为学生代表出席了中国驻曼切斯特总领馆组织的国庆招待会，现场热烈的气氛令她难以忘怀。“尤其当合唱团唱起中华人民共和国国歌的时候，在场的所有人都非常激动，每一句歌词中都饱含着我们浓浓的爱国情。”蔡珊珊动情地说。

北美洲

美国康奈尔大学：

一起看国庆阅兵直播

黄睿说：“单是看微博里天安门广场的升旗视频，我都能看哭。”

越是走出国门，越能发现自己对祖国的热爱究竟有多深。今年国庆，她萌生了约社区里的中国留学生们租借物业场地、一起观看国庆阅兵直播的想法，她开始在社区留学生群里号召大家一起加入“给祖国妈妈庆生”的队伍。

“咱们一起看阅兵，给祖国庆生吧！”黄睿的消息刚一发到社区留学生群里，瞬间便“炸开了锅”。大家纷纷讨论如何具体落实。“物业场地需要提前预约吗？”“大家同时用网，会不会卡？”“场地不行的话大家带上电脑凑在一起看啊！”……

黄睿说，随着十一一天天临近，留学生们的期待和激动之情越来越强烈，他们虽然身在大洋彼岸，心却跟祖国紧紧贴在一起。

加拿大阿尔伯塔大学：

我给祖国写情书

张浩元是阿尔伯塔大学中国学生学者联谊会主席，就读于会计专业。他说，他们正在紧张地筹备着9月28日的迎国庆晚会，让在此就读的中国学子们共聚一堂。

晚会节目有少数民族歌舞、古典舞、现代歌曲和小品等。同时，他们还准备联手中国公派留学联谊会一起预约学校最大的教室，让中国留学生们能够一起观看国庆阅兵直播。

“我给祖国写情书”是张浩元等人为国庆晚会所准备的一个线上活动。活动在阿尔伯塔大学中国学生学者联谊会微信平台上推出后反响异常热烈。一名刚到阿尔伯塔大学的留学新生说：“新中国成立60周年的时候，我还小，什么也不懂，只是懵懵懂懂地看阅兵；再过10年，我希望自己能出现在阅兵现场。”

美国马里兰艺术学院：

画一幅画为祖国庆生

就读于美国巴尔的摩马里兰艺术学院纯艺专业的李淑宇是个“00后”，今年秋天刚刚作为大一新生入学。在新中国70华诞即将到来之际，她决定用一种独特的方式为祖国庆生—画一幅油画。

“这幅油画中主要元素有天安门、中国航天火箭与卫星、地球。画中大面积的烟雾表现的是火箭发射时的场景，同时以其作为天安门的背景能更好地衬托天安门的庄严壮观。”李淑宇说，创作这幅画，她用了近20小时。

用画笔抒发自己心中的自豪与骄傲，李淑宇说，创作这幅画时，她就坐在宿舍里，脑海中浮现的是自己昂首仰望天安门与五星红旗时的激动之情。

（郭慧岚采访整理）

非洲

苏丹非洲国际大学：

“祖国是最强大的后盾”

对于正在攻读阿拉伯语硕士的罗丽萍而言，很早之前她就开始与同学商量国庆当天到哪里看阅兵直播的问题。“在苏丹，看国内的视讯并不是很方便，得提早做打算。”罗丽萍对记者说。

于她而言，对祖国的日益强大有着更深切而直观的感受。“中国，是我们的家，也是最强大的后盾。苏丹从去年底以来，由于政变，一直有大大小小游行活动，但作为中国人，我们的生命财产安全没有受到丝毫影响，路上遇到游行队伍，也会给中国人的车辆放行。”

罗丽萍说，自己远在非洲，只能认真工作学习，运用所学知识为进一步发展中苏友好关系出力，为“一带一路”建设出力。

（本报记者 孙亚慧采访整理）

大洋洲

澳大利亚墨尔本：

一场晚会解乡愁

9月24日，一场“墨尔本留学生庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会”正在上演。

晚会上，中国留澳学子表演了丰富多彩的节目，从歌曲到舞蹈、从中华传统文化展示到现代流行元素，不仅有妙语连珠的语言类节目，还有惊喜连连的魔术表演……

据了解，此次活动在墨尔本市政厅举行，这里拥有美妙绝伦的大舞台。“上一次这么大阵容的晚会还是两年前，也是墨尔本多所高校的中国学生一起组织的，给我们留下了极其深刻的印象。在墨尔本这个璀璨之都，晚会和派对处处有、时时有。但这次庆祝新中国成立70周年文艺晚会，可以称得上是我们参与过的最珍贵的欢庆活动，给参加此次晚会的中国留学生留下了美好而难忘的回忆。”主办方相关负责人如是说。

南美洲

巴西南大河州联邦大学：

“阅兵方阵中有我的同学”

在巴西，来自中国传媒大学葡萄牙语专业的郭平安，8月1日刚刚到达南大河州联邦大学，而那时，她就已经与朋友商定了两个月后一同观看国庆阅兵的计划了—她在中传的一些老师和同学也参与到了阅兵方阵中。

“我要给我巴西的朋友们介绍咱们的国庆节，给他们讲讲新中国发展的历史。南大河州的人非常热情，我周围有很多人特别喜欢中国，也有很多人在学中文。”郭平安兴奋地说，“我要邀请他们一起观看咱们的国庆阅兵！”

亚洲

日本北九州：

登山高歌颂祖国

在日本，就读于北九州市立大学计算机科学专业的臧雪辰和早稻田大学信息工学专业的侯思成正忙着张罗一次“登山庆华诞”的活动，他们与当地华人华侨协会携手，希望用这种独特的方式为新中国庆生。

协会负责人和留学生代表在两个月前就开始策划组织此次活动，暂定的活动内容包括结伴登山、山顶合唱爱国歌曲并合影留念等，登山结束后还有午餐会，为大家畅谈对中国美好祝愿而搭建平台。在北九州市生活学习的华人华侨和中国留学生都收到了活动邀请函。“大家的参与积极性很高，报名踊跃。”臧雪辰开心地说。

韩国益山：

雨中合唱《歌唱祖国》

9月21日上午，韩国淅淅沥沥下着小雨，河北地质大学赴韩师生怀着对祖国母亲无比的思念之情，在当地露天剧场冒雨合唱《歌唱祖国》，深情献礼新中国70华诞。

活动当天的雨水丝毫没有影响他们的热情，师生们纷纷贴上自己亲手制作的国旗贴，展开提前绘制好的“祖国万岁”书法条幅，并摆出了“7”和“0”的字样，他们还别出心裁地把“0”摆成心的形状，并把国旗放在了这颗“心”的正中央。

雨中，师生们为国旗撑起了雨伞。

活动最后，师生们纷纷与国旗合影，并在学校研究室、图书馆、宿舍、运动场等多个位置录制短视频，对着镜头大声说出对祖国的祝福。他们特地嘱咐本次活动的组织者、韩国圆光大学会计学在读博士周兴荣，“一定要把我们的祝福剪辑到活动视频中去”。

泰国曼谷：

为自己是中国人而自豪

9月23日，全泰中国学生学者联合会、中国驻泰国大使馆教育组在泰国朱拉隆功大学音乐厅联合举办“喜迎中秋·欢度国庆”晚会，在泰的中国学生学者及汉语教师志愿者代表受邀参加。据晚会的策划兼主持人赵子杰介绍，晚会现场不仅有歌舞、乐器表演，还组织了大合唱《我爱你，中国》和《歌唱祖国》。

筹备这场晚会并不容易。“就场地而言，为了能申请到朱拉隆功大学的音乐厅，我们至少修改了5次申请书，联系了很多次，耗时一个多星期才在晚会前夕最终敲定。”赵子杰说。但这一切都是值得的，活动预告发出后，吸引了众多同学报名参加。“以至于最后因为人数太多、场地有限，很多同学没能得到来现场的机会。”

“在海外留学的我们，都曾自豪地说过‘我来自中国’，这也是此次晚会预告中最醒目的一句话。”赵子杰表示，作为一名在泰留学生，每一次大使馆或其它组织举办有关中国的活动他都会参加。“在活动现场，我总能感受到身边中国人的凝聚力以及对祖国的热爱之情。当我们向外国朋友介绍自己是中国人时，洋溢着浓浓的民族自豪感，我们为自己是中国人而感到无比骄傲。”

（段易成采访整理）

图说：

① 芬兰赫尔辛基大学“冰芬同庆 华彩乐章”国庆晚会现场。

② 澳大利亚墨尔本各高校中国学联留学生与中国国旗合影留念。

③ 河北地质大学赴韩留学生正在制作国旗贴。

④ 美国马里兰艺术学院纯艺专业的李淑宇为纪念新中国成立70周年而创作的油画。

⑤ 河北地质大学赴韩留学师生用人形摆成“70”字样，合唱《歌唱祖国》，深情献礼新中国70华诞。

⑥ 埃及亚历山大大学中国留学生在迎国庆联欢会上表演节目。

⑦ 芬兰赫尔辛基大学中国留学生举办的“冰芬同庆 华彩乐章”国庆晚会结束后，中国驻芬兰大使、华人学者、留学生及部分芬兰当地学生合影。

(责编：曹昆)