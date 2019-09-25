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第十六届中国—东盟博览会闭幕

30亿元东盟农产品进口采购协议签订

2019年09月25日04:36  来源：人民网－人民日报
 

　　本报南宁9月24日电  （记者李纵、张云河）第十六届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会24日在广西南宁闭幕。会期举办贸易投资促进活动90场，经贸对接成果丰硕。

　　本届中国—东盟博览会扩大了“一带一路”国际展区，并举办波兰国家推介会、国家形象展、中波企业家圆桌会，推动中国和东盟同区域外经济体的经贸合作。共有20个沿线国家131家企业在“一带一路”国际展区参展，展区面积比上届增加59%。

　　本届中国—东盟博览会推动国际陆海贸易新通道、中国（广西）自由贸易试验区、面向东盟的金融开放门户等重大合作机制和项目建设，会期举办中国（广西）自由贸易试验区推介会、中国—东盟电子商务论坛等一系列活动。博览会聚合数百家跨境企业成立“广西国际商会跨境贸易委员会”，签订30亿元人民币的东盟农产品进口采购协议。

　　本届中国—东盟博览会框架下共举办33个高层论坛，其中会期举行25个论坛。系列论坛的举办，丰富了“南宁渠道”，推动了《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》在各领域的落实。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月25日 07 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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