习近平主席特别代表王毅出席联合国气候行动峰会

本报联合国9月23日电 （记者章念生、李晓宏、杨俊、李凉）当地时间9月23日，习近平主席特别代表、国务委员兼外交部长王毅在美国纽约联合国总部出席联合国气候行动峰会。联合国秘书长古特雷斯主持峰会。

王毅在发言中表示，气候变化是各国面临的共同挑战，合力应对气候变化，关系到人类未来的命运。我们要有必胜的信心、行动的恒心、合作的诚心。要恪守承诺，落实好《巴黎协定》及其实施细则，推动本次峰会和《联合国气候变化框架公约》第25次缔约方会议取得积极成果。要把应对气候变化与促进经济社会发展有机结合，在加快发展的进程中实现绿色低碳转型。要坚持多边主义，尤其应恪守“共同但有区别的责任”等原则，帮助发展中国家提升应对能力。

王毅表示，作为国际社会负责任的一员，中国言必信、行必果，在应对气候变化的征程中不断迈出新步伐。中国践行新发展理念，决心走绿色、低碳、可持续发展之路。中国将认真履行《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》义务，如期实现提交的自主贡献目标。中国将坚持共建绿色“一带一路”，为应对气候变化国际合作汇聚更多力量。

王毅表示，中国重视生态文明建设。作为“基于自然的解决方案”共同牵头国，中国会同相关国家和国际组织一道，提出150多个行动倡议，汇编了森林碳汇、生物多样性保护等30余个示范案例，为深入理解人与自然关系带来新视角，为全球应对气候变化行动提出新举措，为实现可持续发展目标提供新支持。相信只要各国勠力同心，就一定能建成一个清洁美丽、共同繁荣、命运与共的美好世界！

《 人民日报 》（ 2019年09月25日 03 版）

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