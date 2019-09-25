魏凤和分别会见柬埔寨和朝鲜客人

新华社北京9月24日电 （记者梅常伟）国务委员兼国防部长魏凤和24日在京分别会见柬埔寨国防部政策与外事总局局长能索瓦、朝鲜人民武力省外事局局长延京哲。
在会见能索瓦时，魏凤和说，在习近平主席与洪森首相共同引领下，中柬两国关系达到历史新高度。中方愿同柬方共同努力，落实好两国领导人重要共识，不断深化包括防务军事合作在内的双边合作，打造具有战略意义的中柬命运共同体，为地区和平安全和繁荣贡献力量。
能索瓦说，柬方愿同中方继续相互支持，深化各领域务实交流合作，推动柬中关系不断迈上新台阶。
在会见延京哲时，魏凤和说，过去一年半的时间里，习近平主席同金正恩委员长5次会晤，为新时代中朝关系注入强大动力，共同开启了中朝友谊崭新篇章。中国军队愿与朝方加强沟通，密切配合，落实好两党两国最高领导人的重要共识，推动两军关系发展到更高水平，为巩固中朝传统友谊、维护地区和平稳定作出积极贡献。
延京哲表示，朝方愿与中方共同努力，加强各层次各领域交流合作，推动两国两军关系不断取得新的发展。
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