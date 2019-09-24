“防范金融风险：中国与欧洲的经验”国际研讨会在匈牙利举办

人民网布达佩斯9月24日电（记者于洋）由中国社科院中国—中东欧研究院与匈牙利中央银行共同主办的“防范金融风险：中国与欧洲的经验”国际研讨会24日在匈牙利首都布达佩斯举行。来自中国社科院欧洲研究所、中国社科院世界经济与政治研究所、中国社科院金融研究所、匈牙利中央银行、波兰中央银行、斯洛伐克中央银行、捷克中央银行等机构的专家学者参加会议并进行发言。

与会专家认为，在新的国际大背景下，警惕和防范金融危机的发生变得愈发重要。会议围绕“金融稳定与金融科技的挑战”和“银行业和住房市场的风险”两个议题进行。探讨了中国与欧洲当前所面临的金融风险，以及应对风险时的做法，为双方交流经验提供平台。

匈牙利中央银行首席经济学家丹尼尔·帕洛太表示，中国在过去的四十年的发展历程为应对全球性金融性风险提供了新的经验，值得认真研究与总结。

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