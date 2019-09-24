博鳌亚洲论坛首次就广义发展议题发布研究报告

人民网北京9月24日电（记者敬宜） 9月24日，博鳌亚洲论坛在北京发布《亚洲减贫报告》与《一带一路绿色发展案例研究报告》。这是博鳌亚洲论坛首次就广义发展议题发布研究报告。

博鳌亚洲论坛副理事长周小川在致辞中表示，此次发布的两份报告分别聚焦“消除贫困”和“绿色发展”两大全球发展领域的热点话题，体现了博鳌亚洲论坛对广义发展议题的重视。减贫和绿色发展，首先需要制度保障和政策支持，同时也需要在绿色金融、科技创新等各方面综合采取措施。

《亚洲减贫报告》首次对亚洲全部国家减贫现状进行了系统梳理，打破了传统次区域研究的限制，从贫困现状与挑战、减贫成就与经验等多个角度进行了全面分析，并对相关领域国际合作提出了建议。《一带一路绿色发展案例研究报告》由论坛同“一带一路”绿色发展国际联盟联合发布，从污染治理、生态系统管理和保护、绿色能源、绿色生产、绿色生活和绿色金融六个方面，选取了来自十多个国家的成功案例，总结了“一带一路”绿色发展的经验。

作为博鳌亚洲论坛东道国的中国，近年来在减贫和绿色发展中取得了显著成就。中国的减贫经验和蓝天保卫战等绿色发展实践也是这两份报告中的重要内容。

中国扶贫基金会等有关机构负责人，有关国家驻华使节或代表，联合国开发计划署、联合国粮农组织驻华代表和中外媒体参加了发布会。

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