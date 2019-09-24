外交部谈我落实2030年可持续发展议程情况

人民网北京9月24日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

问：当地时间24日下午，联合国可持续发展目标峰会将在纽约联合国总部召开，回顾盘点2030年可持续发展议程全球落实工作。请问中国为落实2030年议程采取了哪些举措？取得了怎样的进展？中国对峰会有什么期待？

答：2030年可持续发展议程是指导国际社会发展的纲领性文件。中国高度重视落实2030年议程，率先发布了落实议程的国别方案和进展报告，将落实工作同国内“十三五”规划等中长期发展规划有机结合，在多个可持续发展目标上实现了“早期收获”。中国将于明年实现现有标准下农村贫困人口全部脱贫，提前十年实现减贫领域的可持续发展目标。在960多万平方公里的土地上，没有贫困、没有饥饿、没有流离失所，让14亿人都过上幸福美好的生活，这是中国对全球落实2030年议程的最大贡献。

中国始终积极致力于国际发展合作。近年来，我们利用举办主场外交的契机，推动各方把发展问题置于全球宏观政策框架的核心位置，不断深化共建“一带一路”与2030年议程对接。中国还通过设立中国-联合国和平与发展基金、南南合作援助基金等务实举措并通过双边渠道，为其他发展中国家落实2030年议程提供有力支持。

中方高度重视此次可持续发展目标峰会，一直积极、建设性参与峰会筹备进程。王毅国务委员将作为习近平主席特别代表出席此次峰会。中方愿通过峰会平台同其他国家分享中国的发展经验和良好实践，并与各国共同努力，推动峰会取得积极成果，进一步凝聚国际社会共识，为国际发展事业注入新的动力。

问：据报道，土耳其外长查武什奥卢近日访问了塞浦路斯北部地区，称拟开放瓦罗莎封锁区。中方对此有何评论？

答：中方一贯支持塞浦路斯问题在联合国相关决议基础上得到公正、合理解决，我们认为任何解决方案都要符合塞浦路斯希腊、土耳其两族的利益。中方呼吁相关方保持克制，避免采取任何可能影响塞问题达成公正、和平解决方法的单方面行动，为重启塞浦路斯问题谈判创造条件。作为联合国安理会常任理事国，中方愿继续为此发挥积极作用。

问：昨天王毅国务委员兼外长在纽约举行的联合国大会期间与巴基斯坦总理伊姆兰·汗举行会见，这是两人一个月内第二次见面。中方对此有何评论？

答：昨天王毅国务委员在纽约会见了伊姆兰·汗总理。有关情况中方已经发布了消息。我要再强调一下，中巴两国是全天候战略合作伙伴，一贯相互信任、相互理解、相互支持。中巴友谊牢不可破，中方将继续坚定支持巴方维护领土主权和民族尊严。当前，中巴两国高层交往频繁，互利合作不断拓展深化，在国际和地区事务中密切协调配合。我们愿与巴方共同努力，深化两国友好交往和务实合作，把中巴经济走廊打造成高质量共建“一带一路”的示范项目，更好地造福两国人民。

问：据美国媒体报道，下一轮中美经贸高级别磋商可能于10月10日至11日举行，请确认。双方目前有没有商定具体时间？

答：日前，中美双方经贸团队在华盛顿举行副部级磋商，就共同关心的经贸问题开展了建设性的讨论。双方还认真讨论了牵头人10月份在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商的具体安排。双方同意继续就相关问题保持沟通。至于具体日期等问题，我建议你还是向主管部门去了解。

问：据报道，日前，“中亚五国+美国”机制外长会议期间，美国务卿蓬佩奥无端指责中国治疆政策，甚至妄称中国“试图抹去自己公民的穆斯林信仰和文化”。请问这对中国同中亚国家关系有何影响？

答：昨天我已就这个问题作出了回应，今天我再补充几句。

中亚五国都是中国新疆的近邻，新疆经济社会发展，各民族人民安居乐业，依法充分享有宗教信仰自由的真实情况，中亚五国比美国更了解。美国国务卿蓬佩奥在中亚五国外长面前挑拨离间，给中国泼脏水，实在是找错了对象。

事实上，自新疆维吾尔自治区成立以来，新疆的人口逐年递增，其中维吾尔族人口40年来由555万增长到1165万，约占新疆维吾尔自治区总人口的46.8%。新疆伊斯兰教清真寺有2.4万多座，平均每530名穆斯林就拥有一座清真寺。蓬佩奥称中国“试图抹去自己公民的穆斯林信仰和文化”，实在是缺少最基本的常识。

中国和中亚国家是友好邻邦和战略伙伴，双方唇齿相依、安危与共，新疆的稳定符合中国和中亚国家的共同利益。中亚国家在涉疆问题上一贯理解和支持中方，高度评价中国新疆采取的反恐和去极端化举措。我们坚信，中亚各国政府和人民发展对华睦邻友好关系、共同打击“三股势力”的决心是坚定的，不会受反华势力的蛊惑和挑拨，任何离间中国和中亚国家关系的图谋都不会得逞。

问：据报道，美国务院网站发布消息称，美国常务副国务卿苏利文将于24日与有关国家常驻联合国代表团和非政府伙伴共同举行一场关于“新疆人权危机”的小组讨论。中方对此有何评论？

答：近来，美方不顾中方反对，打着宗教人权的幌子，一而再、再而三地污蔑抹黑中国的治疆政策，干涉中国的内部事务，其在联大期间举行所谓关于新疆问题的讨论会更是错上加错。中方对美方的错误言行表示坚决反对，我们敦促美方取消举行有关会议，停止就新疆问题说三道四，停止以人权为名干涉中国内政。

我要在此重申，目前新疆的问题不是什么宗教、人权问题，而是反分裂、反暴恐问题。中国新疆采取的反恐和去极端化措施取得了显著成效，已经3年没有发生暴恐案件，各族群众衷心拥护政府的政策举措。新疆的反恐、去极端化斗争，是人类正义与邪恶、文明与野蛮、法治与暴力的斗争，理应得到国际社会的理解、尊重和支持。

2015年至今，中方已就新疆反恐去极端化斗争、职业技能教育培训工作、人权事业发展进步、宗教信仰自由状况等发布了7本白皮书，有关新疆各方面的问题已经说得清清楚楚、明明白白。前不久，50个国家联名致函联合国人权理事会主席，赞赏中国新疆人权事业发展成就和反恐、去极端化成果，他们的立场态度也十分鲜明。一段时间以来，近千名外国使节、官员、媒体等各界人士先后访问新疆。他们都对当地依法打击和预防恐怖主义表示认可和赞许，媒体也都作了充分报道。美方对中方在反恐和去极端化方面所作的努力和取得的成果视而不见，对有关国家和有识之士就新疆问题发出的正义之声充耳不闻，这是选择性、间歇性失明和失聪。这是病，得治。

事实胜于雄辩，公道自在人心。不管美方怎么说、怎么做，我们会继续坚持办好自己的事情，贯彻落实好我们的治疆政策，继续把新疆发展好、建设好。新疆持续保持繁荣稳定、民族团结、社会和谐有目共睹，一切谎言在事实面前都会不攻自破。

问：据报道，昨天美副总统彭斯在联合国“全球呼吁保护宗教自由”活动上攻击中国的宗教自由状况。中方对此有何评论？

答：中国政府依法保护公民的宗教信仰自由，中国各族人民依法享有充分的宗教信仰自由。目前，中国有各类信教群众近2亿人，其中2000多万人是穆斯林，宗教教职人员38万余人，宗教团体约5500个，依法登记的宗教活动场所14万多处。新疆平均每530位穆斯林就拥有一座清真寺，比例超过许多伊斯兰国家。这些基本事实不是美国政客可以任意抹黑的。

这位美国政客如果真的关心宗教问题，就应该正视美国社会存在的大量侵犯宗教自由现象，而不是总是拿别国说事。盖洛普和皮尤中心的民调数据显示，75%的穆斯林认为美国社会对穆斯林存在严重的歧视。他应该问一问自己，怎么才能改变现状！

西方有个寓言故事，讲的是木偶匹诺曹的鼻子。我们敦促上述美国政客尊重基本事实，客观公正看待中国宗教信仰自由状况，停止利用宗教问题干涉中国内政，停止反复用谎言攻击抹黑中国，否则，他只会进一步暴露自己假扮宗教自由卫道士的虚伪本性。

“伟大历程 辉煌成就——庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展”已于9月23日在北京展览馆开幕。习近平等中国党和国家领导人昨天参观了展览。

此次成就展运用多媒体科技展示手段，全方位、立体化呈现了新中国成立70年来中国共产党领导中国人民发愤图强、艰苦奋斗实现的伟大跨越，取得的历史性成就以及为人类和平与发展事业做出的重要贡献，深刻揭示了新中国70年巨变背后的深刻道理。欢迎各位记者朋友前往参观报道。具体事宜请向“庆祝新中国成立70周年活动新闻中心”咨询，联系电话 68576100。

(责编：刘叶婷、杨牧)