人民网南宁9月24日电 （徐祥丽） 24日下午，第16届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会（以下简称“两会”）在广西南宁闭幕。中国—东盟博览会秘书处秘书长王雷在闭幕新闻发布会上介绍了本届东博会举办情况和成果。

本届东博会是《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》发布后的首次中国—东盟合作盛会，共有8位中外领导人和前政要出席，迎来部长级贵宾240位，其中东盟及区域外134位。 各国政要通过开幕式演讲、双边会见、政商对话等形式，发出了落实《2030愿景》的强音，表明了反对单边主义和保护主义，促进贸易和投资自由便利化，携手构建更紧密的中国—东盟命运共同体的共识和决心。

本届东博会展览总面积为13.4万平方米，比上届增加1万平方米，总展位数7000个。参展企业一共2848家，其中有20个沿线国家的131家企业在“一带一路”国际展区参展。参与的采购商团组共计122个，比上届增加8.9%，有组织的专业观众超过12000人，比上届增长10%。举办贸易投资促进活动90场，经贸实效进一步提高。

此次“两会”深化了中国—东盟经贸合作，促进了“一带一路”贸易畅通，推动了国际陆海贸易新通道、广西自由贸易试验区等重大合作机制和项目建设，拓展了互联互通、农业、数字经济、教育、媒体、金融等多领域合作，提高了对商界的服务。

第17届东博会初步定于2020年9月18日—21日在东博会永久举办地南宁举行，老挝将出任第17届东博会主题国。

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