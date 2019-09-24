2019第五届中国（南非）贸易博览会隆重开幕

人民网约翰内斯堡9月24日电 （王磊）由温州市人民政府主办，广东省商务厅、江西省商务厅、杭州市商务局、河南省贸促会、杭州市都市圈合作发展协调会办公室、一带一路国际经贸会展联盟联合主办，温州市商务局、米奥兰特国际会展承办的第五届中国（南非）贸易博览会于2019年9月23上午在南非约翰内斯堡展览中心拉开帷幕。

作为南非当地最具影响力的展会之一，本届展会展出面积达15000平方米，共吸引来自全国11个省市的共362家外贸企业参展。

本届展会现场划分为纺织服装、家具用品、家用电器、照明灯具、家居礼品、文创设计、机械设备、食品、建材五金等主题展区。展会现场同时设置升级版“网展贸”综合贸易服务平台专区——中国采购中心，线上线下互通的新型贸易模式，吸引大批买家及供应商的目光。

中国南非两国相关政府部门，及各大商协会对本次展会极为重视。南非国家工商会主席 Mtho Xulu (莫西欧·户鲁)；约翰内斯堡商会副主席马克日特·沃尔夫；南非部落酋长 基玛；南非部落酋长 提比昂；南非部落酋长 南德库鲁；南非部落酋长 慕兰格瓦纳；南非部落酋长 尼德瓦德威；温州市商务局处长叶新望；杭州市商务局郭萍共同出席了开幕式剪彩活动并参观了部分展商展位。

米奥兰特以境外自主办展为基础，打破传统的外贸服务模式，把大数据、互联网和展会有机结合，建立线上、线下撮合的跨境贸易综合服务平台。联通布局线下展览；O2O撮合；B2B电子商务；BTC跨境电商；米奥探索；米奥大讲堂；中国采购中心；品牌连锁加盟、制造加盟，八项创新外贸服务。凭借平台优势，利用专业领域的资源整合能力，帮助中国企业开拓市场。

为帮助中国企业尽快落地当地市场，首届（中国）南非投资合作论坛将与中国（南非）贸易博览会同期举行，论坛拟邀数位南非行业专家，为中国供应商面对面讲解南非投资政策及当地优势项目，展望中南产能合作的良好前景。

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