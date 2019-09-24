2019傅雷翻译出版奖10部入围终评作品揭晓

嘉宾合影。

人民网北京9月24日电 （肖骁） “第11届傅雷翻译出版奖新闻发布会”日前在北京法国文化中心举行，会上揭晓了10部入围终评的作品。

本届傅雷奖共收到参评作品44部，其中社科类29部，文学类15部。9月12日，初评在北京举行，评委会从中选出了10部入围作品。

第11届傅雷翻译出版奖将于11月23、24日在成都举行，最终获奖作品将于11月23在成都方所举办的颁奖典礼上揭晓。

从让·皮亚杰的心理分析著作《教育科学与儿童心理学》到奥利维耶·盖的历史小说《魔鬼医生的消失》，或雅丝米娜·雷札的剧作《杀戮之神》，今年入围傅雷奖终评的作品充分体现了中国当代法语译界的多样活力。

终评阶段的评委会主席将由杜杰庸担任。杜杰庸是中国文化和语言博士，法国远东学院北京中心主任。除了常任评委，两名上届傅雷奖获奖者也将参与终评，更有两名中方文化界特邀嘉宾作家阿来和四川外国语大学校长李克勇加盟。

2009年，在以董强教授为代表的中国法语界学者的合作支持下，法国驻华大使馆设立了傅雷翻译出版奖，旨在促进法语文学及学术作品在中国的翻译和传播。每年，傅雷奖评选出两部译自法语的最佳中文译作，文学类和社科类各一部；2013年起设立了“新人奖”，以鼓励年轻译者。

中国是法语图书的引进大国，六年来，中文一直高居法国出版界版权转让语种榜首。这些作品在国内的出版离不开译者们的辛勤工作。越来越多的年轻人也加入到了译者的队伍当中。值得一提的是，在入围今年傅雷奖的译者中，最年轻的译者只有25岁。

11月24日，同样在方所，将举办两场文学讲座及入围译者见面和签售会，读者将有机会与嘉宾及译者面对面交流。

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(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)