新华社华盛顿9月23日电 财经观察：美联储回购之“水”能否解金融市场之“渴”

新华社记者杨承霖

针对美国金融市场近期的流动性紧张问题，美国金融界人士认为，美国联邦储备委员会应通过建立常备回购工具来提高调控市场能力，并尽快扩张资产负债表。

16日，美国短期融资市场隔夜回购利率突然大幅飙升，美元出现短缺。17日至23日，负责执行美联储公开市场操作的纽约联邦储备银行通过回购债券等操作，连续五个交易日向市场累计投放近3500亿美元资金。

纽约联储还宣布，回购计划将持续至10月10日，除了每天至少750亿美元的隔夜回购，还计划在24日、26日、27日额外进行14天期回购操作，每次操作规模至少为300亿美元。

美联储将回购作为公开市场操作的重要工具，借此向商业银行“放水”。纽约联储23日说，回购操作取得了预期效果，美国金融市场上的美元供应量和利率水平已大致稳定。

对于突然出现流动性紧张的原因，纽约联储行长约翰·威廉姆斯说，企业缴纳季度税款、美国国债拍卖结算等因素给融资利率带来的上行压力超出预期，而且，有迹象显示流动性未能在金融系统中有效分配。

尽管流动性紧张已有所缓解，但美国金融界仍心有余悸。瑞银首席美国经济学家塞斯·卡彭特表示，美联储的“反应慢了一拍”，应在利率飙升当天就做出应对。美银美林利率策略师马克·卡瓦纳认为，这次利率波动“对美联储调控货币市场的能力提出了质疑”。

前纽约联储行长威廉·达德利表示，美联储应考虑引入“常备回购工具”，只要短期利率面临上升压力，就可以使用该工具进行回购操作，消除利率大幅上升的风险。

此外，由于市场对货币的需求逐年增加，多家知名金融机构预计美联储将重新扩张资产负债表，从而为金融市场提供充足货币供应。据美国银行预测，美联储每年将需要购买约1500亿美元资产，才能满足市场对美元的需求。

美联储主席鲍威尔在18日降息后的新闻发布会上表示，美联储正评估何时恢复资产负债表的“有机增长”，部分市场人士将此视为美联储将“量化宽松”重新纳入考虑范围的信号。

双线资本公司首席执行官杰弗里·冈拉克表示，美联储可能不得不启动“轻量版量化宽松”，这意味着重新扩张资产负债表，以增加金融系统流动性。

(责编：刘晗璐(实习生)、燕勐)