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立陶宛二战老战士获颁“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章

2019年09月24日14:58  来源：新华网
 

　　新华社维尔纽斯9月23日电（记者郭明芳）在庆祝中华人民共和国成立70周年之际，立陶宛一位93岁二战老战士23日获颁“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章。

　　中国驻立陶宛大使申知非23日前往立陶宛第三大城市克莱佩达，代表中国政府向亚历山大·伊万诺维奇·斯米尔诺夫颁发“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章，表彰他为中华人民共和国成立作出的贡献。

　　生于1926年的斯米尔诺夫1945年随苏联红军进入中国东北对日作战，主要在黑龙江省牡丹江和哈尔滨一带进行战斗。作战中他表现英勇，荣获苏联“一级卫国战争勋章”等一系列奖章。

　　申知非在颁发纪念章时说：“中华人民共和国即将迎来70华诞，这个时候我们更不能忘记曾经为中国人民赢得反法西斯战争胜利、赢得民族独立和解放作出贡献的国际友人，而斯米尔诺夫是他们当中的一位杰出代表。”

　　中共中央、国务院、中央军委颁发“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章，是新中国成立70周年系列庆祝活动的重要组成部分，颁发对象除符合条件的中国人外，还包括为中华人民共和国成立作出杰出贡献的国际友人。

(责编：刘晗璐(实习生)、燕勐)
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