中国儿童剧亮相塞尔维亚戏剧节

新华社塞尔维亚苏博蒂察9月23日电（记者石中玉）受塞尔维亚第26届苏博蒂察国际儿童戏剧节组委会邀请，西安儿童艺术剧院23日在塞北部城市苏博蒂察上演儿童剧《二十四个奶奶》，充满中国民俗风情的演出受到当地观众喜爱。

儿童剧《二十四个奶奶》以中华传统文化二十四节气为背景，讲述了一段感人的祖孙情。舞台突出展现陕西地域特色和民俗文化，让孩子们用戏剧的形式感受亲情，激发国际少年儿童对陕西文化、中国传统文化的好奇与向往。

西安儿童艺术剧院有限责任公司总经理王丽虹在接受新华社记者采访时说，《二十四个奶奶》虽然角色简单，但包含中国传统文化和祖孙之情，体现中国最淳朴的感情和民俗，希望通过这部儿童剧引起观众的共鸣。

苏博蒂察市负责文化的议员米罗斯拉娃·巴比奇在观看完演出后告诉新华社记者：“演出太精彩了！无论是音乐、演员、故事，还是讲故事的方式，都很精彩。”

巴比奇说，她本身就对中文和中国文化感兴趣，并且正在学习中文，看完这场演出让她学到很多东西。

第26届苏博蒂察国际儿童戏剧节22日至27日举行，共有来自中国、意大利、德国、保加利亚、韩国等12个国家的14部儿童戏剧参加。

除参加本届戏剧节竞赛单元外，《二十四个奶奶》剧组还将赴塞尔维亚首都贝尔格莱德和第二大城市诺维萨德演出。

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