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中国驻挪威使馆举行庆祝新中国成立70周年暨中挪建交65周年大型招待会

2019年09月24日14:03  来源：人民网-国际频道
 

人民网奥斯陆9月23日电 中国驻挪威大使易先良在奥斯陆丽笙斯堪的纳维亚饭店举行招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立70周年暨中挪建交65周年。挪渔业和海产大臣内斯维克、议会外交与国防委员会主席胡伊特菲尔特、外交部国务秘书哈根等来自挪政府、议会、王宫、政党、经济、军事、科教、文化等各界人士、各国驻挪使节以及旅挪华侨华人、留学生及中资机构代表近900人出席。

 

易大使致辞 梁恒 摄

易大使在致辞中表示，今年是中挪建交65周年，中挪关系在经历挫折后持续向好发展，呈现出勃勃生机和巨大发展潜力。中挪历史文化、社会制度和发展阶段不同，但在广泛领域拥有共性、共识和共同利益。两国都致力于维护安全稳定的国内国际环境；都主张可持续发展，经济互补性强，优势契合点多；都坚定支持自由贸易和多边主义，都在为世界和平与发展积极奔走。中挪关系正面临更高层次、更宽领域的良好发展契机。

 

挪威渔业大臣内斯维克致辞 梁恒 摄

挪威渔业大臣内斯维克在致辞中热烈祝贺中华人民共和国成立70周年和挪中建交65周年，诚挚欢迎易大使抵挪履新。内斯维克表示，近年来挪中关系保持积极发展态势，高层交往不断密切。挪方愿同中方一道努力，推动两国在政治、经贸、教育、科研、冰雪运动等各领域务实合作取得更多丰硕成果。

招待会现场华人华侨表演传统节目 梁恒 摄

招待会隆重喜庆，气氛热烈友好。现场还播放了新中国成立70周年主题宣传片《追梦人：中国2019》和《美丽中国》，举办了“庆祝中华人民共和国成立70周年主题国际巡展”和中挪建交65周年双边关系图片展，华人华侨表演了歌曲合唱、武术、民族舞蹈等节目。来宾们纷纷盛赞新中国成立70年来取得的巨大成就以及中国在国际事务中发挥的重要作用，积极评价当前中挪关系发展势头，畅谈对中挪合作的期许，表示愿为推动两国关系持续健康稳定发展做出积极贡献。（诺彦）

 

招待会现场 梁恒 摄

 

挪威渔业大臣内斯维克开心地收到熊猫毛绒玩具 梁恒 摄

(责编：刘晗璐(实习生)、燕勐)
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