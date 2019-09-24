新华社拉姆安拉9月24日电 专访：巴勒斯坦为中国的发展成就感到自豪——访巴勒斯坦总理阿什提耶

新华社记者吕迎旭 陈文仙

巴勒斯坦总理穆罕默德·阿什提耶日前在约旦河西岸城市拉姆安拉说，近几十年来，中国经济发展取得了巨大成就，巴勒斯坦为此感到自豪。

阿什提耶是在新中国成立70周年之际接受新华社记者专访时作上述表示的。他说，中国领导人提出的“一带一路”倡议致力于实现沿线国家的互联互通，“非常了不起”。

阿什提耶说，巴中之间的友好关系源远流长，从上世纪60年代起双方就开始密切往来。近年来，阿巴斯总统几乎每年都要到访中国，他本人也多次访问中国。

他说，中国一直是巴勒斯坦人民的好朋友、巴勒斯坦合法权利的捍卫者，是国际准则的坚定守护者。一直以来，“中国在所有国际平台上都是巴方的坚定支持者，在政治层面、道义层面都站在我们一边”。

2017年7月，中国国家主席习近平在会见访华的巴总统阿巴斯时，提出推动解决巴勒斯坦问题的“四点主张”，强调坚定推进以“两国方案”为基础的政治解决；坚持共同、综合、合作、可持续的安全观；进一步协调国际社会的努力，壮大促和合力；综合施策，以发展促进和平。

“巴方欢迎中国提出的针对巴勒斯坦问题的‘四点主张’，这体现了中国和巴勒斯坦在坚持‘两国方案’、以谈判解决巴以问题等方面的一致立场。”阿什提耶说。

他表示，中国向巴勒斯坦民众慷慨解囊、提供各种援助，不仅向巴方发放各类奖学金，为巴勒斯坦人创造学习和培训机会，还在巴勒斯坦开展多个发展项目，如太阳能光伏发电项目、建立工业区等。“我们为巴中关系感到自豪。”

据中国商务部的数据，近年来中巴两国经贸合作成果显著，双边贸易额不断增长。2018年中巴双边贸易额达7375万美元，比上一年增长6.5%。2018年10月，中巴双方正式宣布启动自贸区谈判。

阿什提耶说，巴方希望巴中关系继续保持良好发展势头，从政治层面扩展到经济合作等领域，特别是在美国停止对巴勒斯坦经济援助的情况下，希望包括中国在内的友好国家的投资者到巴勒斯坦投资。

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