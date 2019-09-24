人民网>>国际

巴勒斯坦为中国的发展成就感到自豪——访巴勒斯坦总理阿什提耶

2019年09月24日13:32  来源：新华网
 

　　新华社拉姆安拉9月24日电 专访：巴勒斯坦为中国的发展成就感到自豪——访巴勒斯坦总理阿什提耶

　　新华社记者吕迎旭 陈文仙

　　巴勒斯坦总理穆罕默德·阿什提耶日前在约旦河西岸城市拉姆安拉说，近几十年来，中国经济发展取得了巨大成就，巴勒斯坦为此感到自豪。

　　阿什提耶是在新中国成立70周年之际接受新华社记者专访时作上述表示的。他说，中国领导人提出的“一带一路”倡议致力于实现沿线国家的互联互通，“非常了不起”。

　　阿什提耶说，巴中之间的友好关系源远流长，从上世纪60年代起双方就开始密切往来。近年来，阿巴斯总统几乎每年都要到访中国，他本人也多次访问中国。

　　他说，中国一直是巴勒斯坦人民的好朋友、巴勒斯坦合法权利的捍卫者，是国际准则的坚定守护者。一直以来，“中国在所有国际平台上都是巴方的坚定支持者，在政治层面、道义层面都站在我们一边”。

　　2017年7月，中国国家主席习近平在会见访华的巴总统阿巴斯时，提出推动解决巴勒斯坦问题的“四点主张”，强调坚定推进以“两国方案”为基础的政治解决；坚持共同、综合、合作、可持续的安全观；进一步协调国际社会的努力，壮大促和合力；综合施策，以发展促进和平。

　　“巴方欢迎中国提出的针对巴勒斯坦问题的‘四点主张’，这体现了中国和巴勒斯坦在坚持‘两国方案’、以谈判解决巴以问题等方面的一致立场。”阿什提耶说。

　　他表示，中国向巴勒斯坦民众慷慨解囊、提供各种援助，不仅向巴方发放各类奖学金，为巴勒斯坦人创造学习和培训机会，还在巴勒斯坦开展多个发展项目，如太阳能光伏发电项目、建立工业区等。“我们为巴中关系感到自豪。”

　　据中国商务部的数据，近年来中巴两国经贸合作成果显著，双边贸易额不断增长。2018年中巴双边贸易额达7375万美元，比上一年增长6.5%。2018年10月，中巴双方正式宣布启动自贸区谈判。

　　阿什提耶说，巴方希望巴中关系继续保持良好发展势头，从政治层面扩展到经济合作等领域，特别是在美国停止对巴勒斯坦经济援助的情况下，希望包括中国在内的友好国家的投资者到巴勒斯坦投资。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved