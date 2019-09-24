波兰首都第一所孔子学院举行揭牌仪式

新华社华沙9月23日电（记者陈序 张章）波兰华沙理工大学孔子学院23日举行揭牌仪式。这是波兰首都华沙的第一所孔子学院，由华沙理工大学和北京交通大学合作建立。

中国驻波兰大使刘光源在致辞中说，华沙理工大学孔子学院不仅将为其本校师生服务，更将面向波兰首都民众，希望华沙理工大学孔子学院能够充分发挥两校优势，更好地满足波兰人民学习汉语、了解中华文化的需求。

华沙理工大学校长扬·施密特说，华沙理工大学孔子学院的成立将进一步推动中国文化和汉语教学在华沙乃至波兰全国的推广，为促进波中在语言文化、高等教育、科研等领域交流合作做出积极贡献。

北京交通大学副校长关忠良说，这所孔子学院的成立是两校师生长期合作的结晶，也是中波加强人文领域交流与合作的重要成果。

揭牌仪式上还宣读了中国孔子学院总部、波兰马佐夫舍省省长等发来的贺信。揭牌仪式结束后，来宾们一同欣赏了由中波两国教师和学生带来的中国民乐和武术表演。

近年来，中波语言文化领域合作进展迅速，目前波兰共有6家孔子学院和2个孔子课堂。

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