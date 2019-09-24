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脸书收购一家脑科学初创公司

2019年09月24日13:27  来源：新华网
 

　　新华社旧金山9月23日电 美国社交媒体脸书公司23日透露，该公司收购了纽约一家研发非倾入性脑机接口技术的初创公司CTRL-Labs。美国媒体称，收购价可能高达10亿美元。

　　这家技术公司成立于2015年，主要研发脑机接口技术，即如何让人们通过脑信号来操控机器设备。脸书公司负责AR/VR（增强现实和虚拟现实）业务的副总裁安德鲁·博斯沃思在其脸书账号确认了这一收购消息。他说，收购之后，这家脑科学公司将加入“脸书现实实验室”团队。他没有透露更多有关收购价格细节。

　　据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）援引接近这次收购的消息人士透露，脸书这次的收购价高达10亿美元。

　　脸书公司2014年曾以20亿美元收购虚拟现实硬件公司奥克卢斯，后来将其研发实验室更名为“脸书现实实验室”。博斯沃思解释说，此次收购意在研发出一种腕带，这种腕带能感应接收脊髓神经元发出的信号，并翻译成其他设备能理解的数字信号以实现对其他设备的控制，消费者不再需要使用触控屏或键盘。“我们希望开发这类技术，并尽快进入开发消费产品阶段”。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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