庆祝新中国成立70周年电影展在明斯克举行

新华社明斯克9月23日电（记者魏忠杰 李佳）庆祝新中国成立70周年电影展23日晚在白俄罗斯首都明斯克开幕。电影展期间将展映《建国大业》等6部中国国产电影佳作，直观展示新中国成立70年来中国电影产业的发展，多角度呈现中国社会的变迁。
开幕式当天在明斯克中央电影院举行，开幕式上展映了中国的科幻电影《流浪地球》。为了便于当地观众理解影片，活动主办方在影片展映前专门介绍了影片的内容及制作情况。中国驻白俄罗斯大使崔启明在开幕式上说，希望当天展映的影片能够引起人们对于人类共同命运的思考。
白俄罗斯文化部电影局局长别祖格雷表示，白方高度重视开展对华合作，希望通过举办电影展等文化交流活动增进人们对于中国文化的了解，促进两国各领域合作不断发展。
一位名叫尼基塔的白俄罗斯小伙在看完《流浪地球》后兴奋不已，情不自禁地模仿起影片中救援人员驾驶汽车的动作。他说，自己对中国文化和中国电影很感兴趣，希望在电影展期间能够看到不同风格的影片。
本次电影展将持续二十余天。除电影展映外，活动主办方还将举办中国电影发展史主题讲座。
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