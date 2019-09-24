“2019·高加索之鹰”联合军演在阿塞拜疆拉开帷幕

新华社巴库9月24日电（记者李铭）阿塞拜疆国防部23日宣布，由阿塞拜疆、土耳其和格鲁吉亚共同参与的“2019·高加索之鹰”联合军演当天在阿塞拜疆首都巴库开始举行。

阿国防部在声明中说，根据此前三国国防部达成的协议，三国的特种部队将参加此次联合军演。演习内容主要包括从空中摧毁假想目标、解救人质和撤离受伤人员等。军演将持续至10月1日。

声明还说，巴基斯坦将以观察员身份参与本次联合军演。

近期，阿塞拜疆军队在境内举行了一系列军演。9月16日至20日，阿军举行了万人规模的大型军演。9月9日至14日，阿西部边疆纳希切万地区驻军举行军事演习。

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