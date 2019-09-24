古特雷斯：叙政府与反对派就宪法委员会组成达成协议

新华社联合国9月23日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯23日宣布，叙利亚政府与反对派就宪法委员会组成达成协议，宪法委员会有望在数周内开始工作。

古特雷斯当天上午在纽约联合国总部向媒体表示，叙利亚政府和反对派已就成立一个可信、平衡、包容的宪法委员会达成协议，联合国叙利亚问题特使吉尔·彼得森将在数周内召集叙利亚宪法委员会会议。

古特雷斯表示相信，由“叙人所有、叙人主导”的宪法委员会将开启政治解决叙利亚问题的进程，并最终找到一个符合所有叙利亚人合理愿望和建立在维护叙主权、独立、统一和领土完整承诺基础上的解决方案。

古特雷斯表示，随着叙利亚宪法委员会开始运行，各方应采取增加信任的具体行动。他感谢俄罗斯、土耳其和伊朗政府为协议达成所做的外交努力。

2015年12月，安理会通过第2254号决议，该决议强调在尊重叙利亚主权、独立、统一和领土完整的基础上，根据“叙人所有、叙人主导”原则，推动叙各方通过包容性政治进程，寻找各方都能接受的解决方案。

俄罗斯、土耳其和伊朗三国2017年发起“阿斯塔纳进程”。在这一和谈机制框架下，有关方面已召开多次国际会议。

2018年1月在俄罗斯索契举行的叙利亚全国对话大会决定成立叙利亚宪法委员会，这成为叙利亚政治进程的重要一步。

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