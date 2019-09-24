中企在匈牙利投资成果展亮相布达佩斯

新华社布达佩斯9月23日电（记者袁亮）为庆祝中匈建交70周年，中国企业在匈牙利投资成果展23日在匈首都布达佩斯开幕。展览通过多媒体等形式展示中企在匈投资的丰硕成果以及对当地履行的社会责任。

中国商务部投资促进事务局局长刘殿勋在开幕式上致辞说，近年来，越来越多中国企业赴欧洲投资，并在这片土地上生根发芽，履行社会责任。匈牙利作为中国在中东欧地区的最大投资目的国，已经成为中欧投资合作典范。

中国驻匈牙利大使馆经济商务参赞刘波说，近年来，中国对匈牙利投资稳步增长，投资涵盖化工、金融、电信、基建、汽车、物流、新能源、中医药及安防科技等领域。

匈牙利出口促进局局长鲍拉日·亨德里希表示，匈中两国经济互补性强，合作前景广阔，匈牙利欢迎中企继续在匈投资兴业。

此次展览由中国驻匈牙利大使馆经商处和中国商务部投资促进事务局共同主办，匈牙利中资企业商会、中国国际投资促进中心（欧洲）及中国宏泰产业市镇发展有限公司联合承办。

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