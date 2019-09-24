王毅主持中缅孟三方非正式会晤 会晤达成三点共识

人民网联合国9月23日电（记者李晓宏，杨俊，李凉）当地时间2019年9月23日，国务委员兼外长王毅在美国纽约联合国总部主持中缅孟三方非正式会晤。缅甸国务资政府部部长觉丁瑞、孟加拉国外长莫门和联合国秘书长缅甸问题特使伯吉纳出席。

王毅表示，去年以来，中缅孟已举行三次外长非正式会晤，每次均取得进展。各方围绕若开邦避乱民众遣返问题开展了大量工作，解决问题的条件正在积累和成熟，各方应进一步加强沟通协商，推动遣返工作尽快取得实质性进展。中方作为缅孟的共同朋友，愿为此提供力所能及的帮助。

觉丁瑞、莫门和伯吉纳高度赞赏和感谢中方为推动妥善解决若干邦避乱民众遣返问题所作的大量建设性努力，表示同意进一步通过合作寻求尽快解决问题的有效方式。

会晤达成三点共识：一、尽快实现遣返是三方的强烈政治意愿和重要政治共识。缅孟均认为，避乱民众遣返问题不能再拖下去了，应该及早加以解决。二、一致同意成立中缅孟联合工作组机制，以缅孟为主，中国参与，在三国外长的政治指导下，负责具体落实遣返相关工作。三、发展是解决若开邦问题的根本途径。三方同意加强三方合作，特别是用好中缅、中孟既有双边合作机制，帮助若开邦及缅孟边境地区扩大就业、改善民生，从根本上为实现该地区的稳定与发展创造条件。

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