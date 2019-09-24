驻美使馆：犹他州车祸仍有5名伤员在重症监护室

人民网讯（张梦旭）中国驻美国大使馆23日发布消息说，美国犹他州9月20日发生巴士事故致4名中国籍游客死亡以来，中国驻美使馆与美国国家交通安全委员会、犹他州警察、尸检办公室、红十字会、医院等方面保持密切沟通，逐一落实伤员及家属诉求。上海市文旅局工作人员与相关旅行社正协助安排出院人员回国，积极做好伤亡人员赴美家属的接待工作和相关善后事宜。截至目前，仍有5名伤员在重症监护室接受治疗。

另据上海竹园国际旅行社和相关部门消息，发生在美国当地时间9月20日的美国犹他州旅游大巴车祸事件中的伤者已有8人出院。车祸中不幸遇难的游客中，包括上海籍游客2名，江苏和浙江籍游客各1名。目前，旅行社和相关政府部门正积极协调车祸事件相关家属尽快赴美处理善后事宜。

犹他州公路巡逻队22日表示，他们正在继续调查这起大巴车事故的具体原因，目前正在对大巴车驾驶员的资质、背景和病史进行调查。这辆旅游大巴所属的“美国生佳公司”（音译：America Shengjia Inc.）总部位于加利福尼亚州安大略市，是一家小型公司，仅有两辆巴士车和两名驾驶员，且成立时间很短。

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