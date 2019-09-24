庆祝中巴建交45周年慈善爱心音乐表彰会举行

庆祝中巴建交45周年慈善爱心音乐表彰会活动现场。

人民网里约热内卢9月23日电（记者 朱东君）22日，庆祝中巴建交45周年慈善爱心音乐表彰会在圣保罗州议会举行。

中国驻圣保罗总领事陈佩洁致辞表示，经过45年的发展，中巴两国关系得到全方位深化，人文交流作为其中的重要部分，推进中巴人民相知相亲。

圣保罗州议会议员达玛丽丝表示，中国与巴西的经贸往来与文化交流越来越多，圣保罗的华人华侨也积极回馈巴西社会，开展慈善救济活动，为促进中巴民众的友谊作出了贡献。

活动上，27位华侨华人代表获颁回馈巴西社会贡献奖，华人社团向隆德里纳市G大调音乐学校捐赠款项和乐器，隆德里纳市G大调音乐学校和坎皮纳斯州立大学孔子学院的师生还带来了现场表演。

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