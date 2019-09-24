“开放的边界”——巴西库里蒂巴双年展开幕

库里蒂巴奥斯卡·尼迈尔博物馆外景。

人民网巴西9月22日消息（记者 范剑青）第14届巴西库里蒂巴双年展21日晚在巴西南部巴拉那州首府库里蒂巴的奥斯卡·尼迈尔博物馆开幕。该双年展将从2019年9月延续至2020年3月1日。库里蒂巴市的 7家博物馆、20家画廊和艺术工作室共同参与。

本届库里蒂巴双年展的主题为“开放的边界”。受库里蒂巴双年展组委会邀请，40多位中国艺术家携绘画、雕塑、版画、装置、影像等作品来库里蒂巴参展。从2009年起中国艺术家首次参加库里蒂巴双年展，中国艺术家的艺术创作与灵感来源给拉美观众留下了深刻的印象，对中国与拉美艺术家的艺术创作与交流起到了非常积极作用。

“金砖国家艺术联展”是本次双年展的主要部分。中国艺术家的展出板块名为“转换的创造——中国当代艺术专题展”，由中国文化和旅游部、中国驻巴西大使馆主办。

双年展的主展场奥斯卡·尼迈耶博物馆面积约为35000平方米，是拉美面积最大的博物馆之一。

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